Берегись, ChatGPT — xAI Илона Маска привлек $6 млрд, чтобы бросить вызов OpenAI

Сейчас xAI оценивается в $24 млрд (предыдущая оценка составляла $18 млрд).

Стартап искусственного интеллекта xAI собрал $6 млрд с оценкой $24 млрд — в раунде инвестиций с участием Valor Equity Partners, Vy Capital и Andreessen Horowitz в частности, по данным Bloomberg. Собранные средства планируют потратить на вывод первых продуктов на рынок, а также ускорение исследований.

Pre-money valuation was $18B — Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2024

Напомним, что xAI, как компания искусственного интеллекта, дебютировала год назад и стала ответом Илона Маска на запуск ChatGPT от OpenAI. Миллиардер был среди основателей стартапа, но покинул его через несколько лет после основания: официально — из-за конфликта интересов с Tesla, а по слухам — из-за отказа ему в должности CEO. Сейчас Маск планирует судиться с OpenAI, настаивая на том, что компания не соответствует своей первоочередной цели по разработке ИИ на благо человечества, и вместо этого сосредоточена на заработке денег.

Ранее Илон Маск также подписал открытое письмо с требованием приостановить разработку ИИ на полгода, и как оказалось сам втихаря разрабатывал собственный чат-бот под названием Grok, обученный на публикациях в Twitter и впоследствии интегрированный в соцсеть.

Онлайн-курс "QA Automation" від robot_dreams. Це 70% практики, 30% теорії та проєкт у портфоліо.Навчіться запускати перевірку сотень опцій одночасно, натиснувши лише одну кнопку. Детальніше про курс

Команду xAI сейчас возглавляют экс-руководители DeepMind, Microsoft и Tesla.

Отметим, что Microsoft инвестировала в OpenAI $13 млрд, а Amazon поддержала аналогичный проект ИИ в Anthropic $4 млрд.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.