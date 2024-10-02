Руководителям Meta и OpenAI разослали жуткие посылки с «шестипалыми» перчатками

Шестипалые перчатки — это отсылка к результатам работы нейросетей, которые довольно часто дорисовывают лишние пальцы людям в своих изображениях.

Оказывается, инициатива исходила от финского стартапа Saidot, который таким образом выразил свои переживания относительно слишком быстрого развития искусственного интеллекта.

«Никто не может полностью предсказать его последствия и новые риски», — говорит соучредитель Saidot Вера Сийвонен.

В рамках акции шестипалые перчатки по почте получили руководители ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта — в частности Марк Цукерберг из Meta и Сэм Альтман из OpenAI. Также «жуткую» посылку получила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, от которой таким образом требуют эффективного регулирования для отрасли.

Интересно, что собственный комплект получила и Скарлетт Йоханссон, которая попала в заголовки новостей, после того, как OpenAI запустила голосовой режим ChatGPT, что странным образом напоминал голос актрисы.

В то же время в Saidot отметили инициативы Альтмана и Цукерберга, направленные на «сдерживание ИИ» — первый не спешит выпускать более мощные модели, тогда как второго хвалили за поддержку моделей с открытым исходным кодом. Впрочем, обоих просили согласовывать искусственный интеллект с человеческими ценностями, и брать учебные данные из надежных источников.

Шестипалые перчатки, отправленные премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, комиссару ЕС по техническим вопросам Хенни Виркунен и исследователю ИИ Риши Боммасани, намекали на контроль за соблюдением авторских прав и предотвращением распространения фейков.

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Напомним, что в марте прошлого года Илон Маск и более 1000 экспертов подписали открытое письмо об опасности продвинутых ИИ — в тексте в частности предлагался мораторий на разработку технологии и ужесточение регулирования.

Источник: thenextweb

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