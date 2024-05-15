Из OpenAI уходит Илья Суцкевер — главный научный сотрудник, который хотел «свергнуть» Сэма Альтмана и передумал

Сооснователь и главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер официально покидает компанию — он наиболее известен тем, что возглавил печально известный и неудачный переворот по свержению Сэма Альтмана с должности гендиректора.

И Альтман, и Суцкевер опубликовали заявления, в которых сообщили об уходе.

«Это очень печально для меня: Илья, безусловно, является одним из самых выдающихся умов нашего поколения, ориентиром в нашей отрасли и хорошим другом. Без него OpenAI не была бы такой, какой она есть», — написал Альтман на X.

Должность главного научного сотрудника OpenAI будет занимать Якуб Пахоцкий, который работал в компании директором по исследованиям. В пресс-релизе OpenAI сказано, что Пахоцкий «возглавлял разработку GPT-4 и OpenAI Five, а также фундаментальные исследования в области широкомасштабного RL и оптимизации глубокого обучения».

«Я в восторге от того, что будет дальше — проект, который имеет для меня очень большое значение. Я поделюсь деталями в свое время», — написал Суцкевер в своем заявлении на X.

The Verge также сообщил, что из OpenAI ушел Ян Лейке, который руководил командой Superalignment Sutskever. Его обязанности возьмет на себя Джон Шульман, еще один соучредитель компании, который стал на сторону Альтмана во время неудачного переворота в прошлом году.

Напомним, что в ноябре 2023 года правление OpenAI отстранило Сэма Альтмана с должности гендиректора, утверждая, что «он не был постоянно откровенен в общении, препятствуя способности правления выполнять свои обязанности». Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла спустя некоторое время объявил, что Альтман и его команда присоединятся к корпорации, чтобы возглавить новое исследовательское подразделение AI, а потом Сэм снова странным образом оказался на должности CEO в OpenAI.

Илья Суцкевер, уроженец российского нижнего новгорода, начинал свою карьеру в Google, откуда его в конце концов переманил Илон Маск в OpenAI. Он стал соучредителем и главным научным сотрудником компании, а Маск в 2018-м покинул OpenAI (официально — из-за конфликта интересов с Tesla, а по слухам — из-за того, что ему отказали в должности руководителя) и начал активно критиковать Альтмана.

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СМИ сообщали, что именно Суцкевер возглавил переворот в OpenAI — хотя впоследствии тот заявил, что сожалеет о своих действиях и подписал письмо с призывом о возвращении Альтмана.

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