Новости Софт 29.04.2024 в 12:34 comment views icon

OpenAI заключила соглашение с Financial Times — теперь ChatGPT будет искать ответы и в статьях издания

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Пользователи чат-бота OpenAI отныне будут видеть резюме статей и цитаты со ссылками на сайт Financial Times.

OpenAI заключила соглашение с изданием Financial Times по лицензированию контента и разработке инструментов искусственного интеллекта. Отныне ChatGPT будет искать ответы и в статьях издания — каждый раз добавляя ссылку на источник, пишет The Verge.

Financial Times уже использует ИИ-продукты стартапа, в частности ChatGPT Enterprise. В прошлом месяце сайт также выпустил бета-версию генеративной функции искусственного интеллекта на базе большой языковой модели Claude от Anthropic — Ask FT, что позволяет подписчикам находить информацию в статьях издания.

Гендиректор Financial Times Group Джон Риддинг говорит, что, несмотря на партнерство, издание сохранит приверженность к «человеческой журналистике».

Для OpenAI это не первое соглашение с новостной организацией — ранее компания «запартнерилась» с издательством Axel Springer, которое публикует Business Insider, Politico и европейские издания Bild и Welt; а также информационным агентством Associated Press, которое позволяет OpenAI обучать свои модели на их данных.

Как сообщается, OpenAI предлагает от $1 до $5 млн за лицензирование контента — значительно меньше по сравнению с тем, что предлагают такие компании, как Apple.

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Напомним, что в декабре прошлого года The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав, утверждая, что ChatGPT «дословно пересказывает содержимое» сайта. Издания Intercept, Raw Story и AlterNet подали отдельный иск против OpenAI и Microsoft с подобными обвинениями в феврале.

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