Пользователи чат-бота OpenAI отныне будут видеть резюме статей и цитаты со ссылками на сайт Financial Times.

OpenAI заключила соглашение с изданием Financial Times по лицензированию контента и разработке инструментов искусственного интеллекта. Отныне ChatGPT будет искать ответы и в статьях издания — каждый раз добавляя ссылку на источник, пишет The Verge.

Financial Times уже использует ИИ-продукты стартапа, в частности ChatGPT Enterprise. В прошлом месяце сайт также выпустил бета-версию генеративной функции искусственного интеллекта на базе большой языковой модели Claude от Anthropic — Ask FT, что позволяет подписчикам находить информацию в статьях издания.

Гендиректор Financial Times Group Джон Риддинг говорит, что, несмотря на партнерство, издание сохранит приверженность к «человеческой журналистике».

Для OpenAI это не первое соглашение с новостной организацией — ранее компания «запартнерилась» с издательством Axel Springer, которое публикует Business Insider, Politico и европейские издания Bild и Welt; а также информационным агентством Associated Press, которое позволяет OpenAI обучать свои модели на их данных.

Как сообщается, OpenAI предлагает от $1 до $5 млн за лицензирование контента — значительно меньше по сравнению с тем, что предлагают такие компании, как Apple.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Напомним, что в декабре прошлого года The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав, утверждая, что ChatGPT «дословно пересказывает содержимое» сайта. Издания Intercept, Raw Story и AlterNet подали отдельный иск против OpenAI и Microsoft с подобными обвинениями в феврале.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.