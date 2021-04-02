Оперативная память Kingston HyperX Predator DDR4 установила мировой рекорд частоты – 7156 МГц

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Компания HyperX объявило о постановке нового мирового рекорда разгона оперативной памяти. Новый рекорд удалось установить с использованием модулей бренда.

Отмечается, что команде MSI OC удалось ускорить модуль HyperX Predator DDR4 8G со стандартной частотой 4600 МГц до рекордного показателя 7156 МГц. При постановке рекорда также была использована материнская плата MSI MEG Z590I UNIFY с процессором Intel Core i9-11900KF 11-го поколения с рабочей частотой 3,5 ГГц. Информация о рекордной частоте памяти HyperX Predator DDR4 доступна на сайте для энтузиастов ПК – HWBOT.

Отметим, высокопроизводительная память HyperX Predator DDR4 обеспечивает частоту вплоть до 4800 МГц при схемах таймингов от CL12 до CL19. Модули памяти HyperX совместимы с профилями Intel XMP, а их сертифицированные профили оптимизированы для новейших чипсетов Intel. Также, устройства HyperX DDR4 совместимы со многими новыми чипсетами AMD.

Память HyperX Predator DDR4 доступна в продаже как в виде одиночных модулей ёмкостью от 8 до 32 ГБ, так и в комплектах из двух, четырёх и восьми модулей общей емкостью от 16 до 256 ГБ. Все модули линейки проходят 100% тестирование на максимальной частоте и обеспечены пожизненной гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.