OPPO A60 с чипом Snapdragon 680 и камерой на 50 Мп оценили от 8 тыс. грн

OPPO AED Украина представила в Украине новый бюджетный смартфон OPPO A60. Несмотря на свою бюджетность, новинка имеет сертификат соответствия американскому военному стандарту ударопрочности.

Смартфон OPPO A60 получил 6,67-дюймовый экран с разрешением HD + (1604×720 пикселей), частотой обновления изображения до 90 Гц и максимальной яркостью 950 нит, что на 39% больше, чем в предыдущем поколении. Функция Splash Touch позволяет работать с мокрым дисплеем. Новинка имеет степень защиты IP54. Устройство предлагает процессор Qualcomm Snapdragon 680 с GPU Adreno 610, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища UFS2.3. Также есть слот для карт памяти SDXC.

На задней панели расположилась камера на базе 50-мегапиксельного сенсора и объектива с диафрагмой f/1.8. Она дополнена вспомогательным 2-мегапиксельным модулем. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Обе камеры способны записывать видео в режимах 1080P или 720P с частотой 30 кадров в секунду.

В OPPO A60 используется аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 45 Вт. В смартфоне есть стерео динамики, разъем для наушников 3,5 мм, модули NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Устройство имеет размеры 165,71х76,02х7,68 мм и вес 186 г.

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В Украине OPPO А60 можно приобрести с 27 июня в цветах Ripple Blue (Синие волны) и Midnight Purple (Фиолетовая полночь). Цена OPPO A60 в конфигурации 8/128 ГБ на старте продаж составляет 7999 грн, а версии 8/256 ГБ — 8999 грн.