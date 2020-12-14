OPPO показала концепты трижды складывающегося смартфона и аксессуаров для беспроводных наушников





Компания OPPO показала концепты некоторых устройств, которые сейчас находятся на этапе разработки. Среди них есть и достаточно оригинальный вариант складного смартфона, который существенно отличается от нынешних складных устройств.

Данную модель складного смартфона OPPO разрабатывает совместно с японской студией дизайна Nendo. Такое устройство сама компания называет «телефоном-слайдером», его дизайн предусматривает использование нескольких модулей, которые поэтапно раскрываются при помощи трёх сдвигов корпуса.

Будучи сложенным втрое, такой смартфон легко помещается в ладони. Сдвиг вверх на одну секцию открывает доступ к 1,5-дюймовому дисплею, который кажется достаточно хорошим решением для проверки уведомлений, ответа на телефонные звонки или доступа к музыкальному плееру. Сдвиг второй секции открывает 3,15-дюймовый дисплей. По заверениям компании, он подойдёт для съёмки фотографий и запуска некоторых казуальных игр. В полностью разложенном состоянии смартфон имеет 7-дюймовый экран с узкими рамками. Однако дисплей является необычно длинным, он может быть хорошим решением для многозадачности, особенно в альбомной ориентации.

OPPO также предлагает использовать стилус, который можно убрать в корпус смартфона. На внешней стороне корпуса расположены три модуля камеры и светодиодная вспышка. Пока что компания уделяет внимание только дизайну устройства, его характеристики не разглашаются. Предполагается, что дебют коммерческого смартфона на базе данного концепта состоится лишь через несколько лет.

Кроме того, OPPO представила дизайн для группы продуктов music-link. Фактически, речь идёт об аксессуарах, ориентированных на полностью беспроводные наушники. В эту группу продуктов входят умные часы, колонка с ИИ, портативное зарядное устройство (зарядный кейс) и беспроводное зарядное устройство, которые без проблем работают вместе.

Как заявляет китайская компания, все эти устройства могут взаимодействовать друг с другом и дополнять друг друга различными способами. Например, в беспроводном зарядном устройстве есть углубление, в котором можно разместить наушники, и, кроме того, можно подключить портативное зарядное устройство. Также отмечается, что если наушники и портативный зарядный футляр помещаются на умную колонку, музыка плавно переключается с наушников на колонку. OPPO утверждает, что дизайн этих устройств усиливает философию дизайна компании, ориентированную на человека.

Источник: gizmochina 1, 2