Oppo показала первый смартфон, оснащенный камерой с 10-кратным зумом без потери качества [Примеры фото]

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Компания Oppo, как и обещала, показала в рамках выставки MWC 2019 в Барселоне рабочий прототип смартфона, оснащенного той самой революционной камерой с 10-кратным приближением без потери качества, анонсированной в прошлом месяце. Первый коммерческий смартфон с такой камерой производитель пообещал выпустить в следующем квартале, в очередной раз повторив, что камера — завершенный коммерческий продукт, готовый к выходу на рынок.

Напомним, новая технология представляет собой дальнейшее развитие идей, заложенных в модели 5x Dual Camera Zoom с пятикратным зумом, дебютировавшей на MWC 2017

Говоря о конструкции камеры, в ней насчитывается три фотомодуля: основной на 48 Мп (ЭФР около 28 мм в 35-мм эквиваленте), сверхширокоугольный на 8 Мп и 120° (ЭФР 16 мм), а также телефото на 12 Мп. Последний характеризуется ЭФР 160 мм и перископической конструкцией и призмой в оптической схеме объектива. Именно он обеспечивает рекордное приближение и качественную съемку удаленных объектов. Благодаря боковой постановке и рефракции линз при толщине конструкции всего 6,76 мм камера обеспечивает охват фокусных расстояний 16-160 мм в эквиваленте 35-мм. По толщине модуль примерно такой же, как тот, что используется в модели R17 Pro.

Все три камеры работают одновременно, что позволяет оптимизировать качество изображения при различных диапазонах приближения. Оптическая система стабилизации есть и в основном, и в модуле телефото. Производитель отмечает, что она работает на 73% лучше по сравнению с предшественником.

Прежде чем перейти к примерам снимков отметим, что многие производители указывают диапазон фокусных расстояний, не учитывая сверхширокоугольную камеру. К примеру, с учетом сверхширокоугольного модуля модель Mate 20 Pro обеспечивает 5-кратное увеличение, а Galaxy S10+ — 4,3-кратное.

В заключение — примеры снимков. Источник приводит массу примеров фото, сделанных на разные модули. Да, одновременно со смартфоном, выделяющимся тройной камерой с десятикратным зумом, должна выйти первая модель бренда с поддержкой 5G. Что это будут за модели, пока неизвестно.

Сверхширокоугольная камера с 10-кратным зумом

Снимки той же сцены с 20-кратным зумом (10-кратный оптический + 2-кратный цифровой):

Еще примеры снимков на телефото с 20-кратным гибридным зумом (оптический+цифровой):

Источник: GSM Arena