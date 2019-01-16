Oppo представила тройную камеру с десятикратным зумом для смартфонов и подэкранный сканер отпечатков пальцев с увеличенной рабочей площадью

Сегодня, как и ожидалось, компания Oppo представила новую систему камер с 10-кратным зумом для смартфонов. Новинка представляет собой дальнейшее развитие идей, заложенных в модели 5x Dual Camera Zoom с пятикратным зумом, дебютировавшей на MWC 2017 и так и не нашедшей применение в серийных устройствах.

Для обеспечения 10-кратного гибридного оптического зума производитель доработал оригинальную конструкцию. Говоря точнее, система из двух камер эволюционировала в систему из трех камер — оригинальную конфигурацию из основного широкогоугольного модуля и телефото-модуля разработчики дополнили модулем со сверхширокоугольным объективом. Последний разместили перед главным модулем, который и вовсе не задействуется для функции зума. Телефото-модуль сохранил необычную «перископообразную» конструкцию и призму в оптической схеме объектива.

Важно отметить особенность разработки Oppo. Перемещая элементы телеобъектива, удается получить чистый пятикратный диапазон зуммирования, но фирменный алгоритм объединения изображений с двух камер позволяет расширить его до десятикратного. Заявленный производителем диапазон фокусных расстояний — 15,9-159 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. Да, система оптической стабилизации теперь реализована в обоих модулях (основном и телефото).

Oppo заверяет, что ее фирменная технология гибридного оптического зума значительно превосходит привычные цифровые методы масштабирования и выводит качество съемки в мобильных камерах на новый уровень. Увы, никаких примеров фото, сделанных на эту самую революционную камеру, пока нет, так что объективно судить о ее возможностях мы пока не можем. Не раскрываются и такие важные технические подробности, как разрешение и формат сенсоров, что немного настораживает, особенно с учетом судьбы предшественницы 5x Dual Camera Zoom.

Как бы там ни было, Oppo утверждает, что ее новая тройная камера с десятикратным зумом для смартфонов — это полностью пригодный к массовому производству коммерческий продукт. Также производитель обещает показать на февральской выставке MWC 2019 рабочий прототип смартфона с этой камерой. То есть, вполне вероятно, что в этом году выйдет серийная модель смартфона Oppo, оснащенная тройной камерой с десятикратным зумом. Ранние слухи приписывали эту камеру флагманским моделям Oppo F19 и F19 Pro.

Одновременно с камерой Oppo также представила оптический дактилоскопическим датчик, предназначенный для установки под поверхностью экрана мобильных устройств. Новинка выделяется увеличенной рабочей площадью для более простого и удобного снятия отпечатка. Точных данных о размерах нет, но говорится, что новый датчик в 15 раз крупнее по сравнению с тем, что используется в модели R17.

Источник: Gizmochina