OPPO Reno12 с Dimensity 7300-Energy и генеративным ИИ поступил в продажу в Украине — цена ₴20 тыс. и наушники Air4 Pro в подарок

В дополнение к смартфону OPPO Reno12 Pro в Украине также начались продажи более доступной модели из этой серии — OPPO Reno12. Как и старшая версия, она также предлагает функции генеративного искусственного интеллекта, но стоит на 20% дешевле. Да еще и с бонусом, который будет действовать в течение двух первых недель продаж.

Смартфон OPPO Reno12 получил 6,7-дюймовый AMOLED с двумя изогнутыми краями, разрешением FHD + (2412×1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью на солнце до 1200 нит. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Устройство оснащено кастомизированной 4-нм мобильной платформой MediaTek Dimensity 7300-Energy, оперативной памятью LPDDR4X объемом 12 ГБ и встроенным хранилищем UFS 3.1 емкостью 256 ГБ. Также поддерживается возможность установить карту памяти. Функция OPPO RAM Extension может быть использована для преобразования до 12 ГБ памяти хранилища во временную оперативную память, увеличивая таким образом оперативную память до 24 ГБ.

На задней панели OPPO Reno12 расположилась тройная камера. Она включает главный 50-мегапиксельный (Sony LYT-600) модуль с оптической системой стабилизации изображения и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с обзором 112 градусов. А вот на замену 50-мегапиксельному телефото модулю, доступному в старшей модели, пришел 2-мегапиксельный макро модуль. Разрешение фронтальной камеры снизилось с 50 Мп до 32 Мп, но при этом сохранилась поддержка автофокуса.

Новинка имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 80 Вт (протоколы SUPERVOOC 2.0, SUPERVOOC, VOOC 3.0 и PD2.0 (9 В, 1,5 A)). Также сообщается о сканере отпечатков пальцев в дисплее, модулях Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, инфракрасном излучателе для использования смартфона в качестве пульта дистанционного управления бытовой техникой. Устройство имеет класс защиты IP65, размеры 161,4х74,1х7,57 мм и вес 177 г.

OPPO Reno12 работает под управлением операционной системы ColorOS 14.1 и предлагает различные вспомогательные функции на базе ИИ. Например, на фотографиях можно удалить лишних людей или объекты, улучшить лицо на групповых снимках, «открыть» глаза, если во время группового снимка кто-то моргнул, и тому подобное.

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Цена OPPO Reno12 в Украине составляет 19 999 грн, а при покупке смартфона в период с 02 по 14 июля дополнительно в подарок предлагаются беспроводные наушники ОРРО Air4 Pro с 12,4-миллиметровым драйвером и активной системой шумоподавления. Новинка доступна в цветах Мерцающий Черный (Nebula Black) и Мерцающий Серебристый (Nebula Silver).

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