Oppo скоро покажет систему оптического 10-кратного увеличения для смартфонов

Согласно имеющейся информации, компания Oppo намерена анонсировать первую в мире оптическую систему для смартфона, которая обеспечит 10-кратное оптическое увеличение. Соответствующее мероприятие запланировано на 16 января.

Несколько недель назад инсайдер Ice Universe сообщил в Twitter, ссылаясь на неназванного официального представителя Oppo, что компания в скором времени покажет технологию 10-кратного оптического увеличения изображения. Демонстрация технологии якобы может состояться либо во время выставки Consumer Electronics Show, либо уже на следующем мероприятии Mobile World Congress, которое будет проходить в феврале.

Даже если Oppo действительно продемонстрирует прототип технологии, нет никакой гарантии, что она в скором времени появится на потребительском устройстве. Еще в 2017 году компания анонсировала прототип камеры для смартфонов с 5-кратным гибридным увеличением, в котором использовался перископ, чтобы направлять световой поток в сторону через массив линз. Хотя эта технология работала и работала достаточно хорошо, она так и не появилась в потребительском сегменте. Хотя нынешний рынок смартфонов нуждается в новых идеях, так что можно надеяться на скорое использование новой технологии в реальных гаджетах.

Источник: The Verge