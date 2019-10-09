Определены 9 стартапов-финалистов, претендующих представлять Украину на CES 2020, 17 октября выберу 6 победителей

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Как сообщалось ранее, в рамках инициативы UA TECH проводится отбор украинских компаний, которые будут представлять страну на ежегодной выставке потребительской электроники CES 2020.

Первый отборочный этап уже завершился, и организаторы выбрали 9 финалистов – стартап, предлагающие аппаратные проекты. Уже 17 октября они поборются за возможность стать частью украинского павильона во время проведения CES 2020. Предлагаем ознакомиться в финалистами.

Meredot

Этот украинский стартап, обещает «мир без проводов». Он разрабатывает технологию беспроводной передачи энергии и зарядные устройства, позволяющие устранить проблемы существующих беспроводных зарядных устройств, например, низкую энергоэффективность, малую переданную мощность и статичность гаджетов.

Effa

Стартап, предлагает одноразовую зубную щетку, изготовленную из переработанной бумаги и экологически чистых материалов, которые не наносят вреда природе. А ещё такая щётка не только экологическая, но и стильная. Основной целевой аудиторией прежде всего являются путешественники, а также гостиницы и авиалинии.

UATAG

Благодаря решению этой украинской компании бороться с подделками стало значительно легче: устройство, которое базируется на уникальности трещин на прозрачном стекле, в сочетании с технологией блокчейн позволяет защитить товар от копирования.

Mosquito Control Ltd

Продукт, нацеленный на уничтожение комаров естественным путём благодаря использованию природных аттрактантов, CO2 и тепла (имитация живого существа). Новая антимоскитная установка не использует вредных для здоровья людей веществ и является безопасной для окружающей среды.

CamTouch

Устройство, позволяющее превратить любой проектор или монитор в интерактивную доску, которой можно управлять с помощью специальных стилусов. Важно, что такая доска совместима со всеми файлами и приложениями, которые установлены на компьютере, поэтому не нужно беспокоиться об установке дополнительных программ.

EdPro Amperia

Конструктор для проведения лабораторных работ по электричеству в школах. В конструкторе есть много инноваций, которые ещё не использовались в подобных решениях. Также он комплектуется умными измерительными приборами и блоком питания. Ученики смогут составлять рабочие схемы, проводить эксперименты, измерять различные величины и лучше понимать, как всё работает. А школы смогут сэкономить на дорогое оборудование.

UBreez — это умное устройство, измеряющий качество воздуха по параметрам, которые важны для здоровья человека: температура, давление и влажность. Получить данные очень просто: прибор выводит их на экран смартфона, а мобильное приложение посылает пользователю сообщение, если показатели выходят за пределы нормы.

Wyrex.co

Модель беспроводной зарядки, которая с помощью индуктивной Qi-системы Wyrex может заряжать до четырёх устройств одновременно. Разработчики Wyrex утверждают, что их зарядка превзойдет AirPower по характеристикам: поддерживать больше устройств, будет стоить дешевле и заряжать на 30% быстрее.

Bicovery — empowering people living with Bipolar Disorder

Решения на основе машинного обучения, которое отслеживает эмоциональное и физическое состояние людей, живущих с биполярным расстройством, и позволяет родным или медицинским работникам контролировать состояние такого человека.

Уже 17 октября, в iHUB в рамках Ukraine Tech Day состоится финал отбора стартапов и выставка продуктов, где можно будет узнать названия победителей, которые станут участниками украинского павильона и получат организационную и финансовую поддержку UVCA и СRDF Global.