Опубликован финальный трейлер украинского фантастического фильма «Фокстер & Макс», начало проката запланировано на 19 сентября

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Государственное агентство Украины по вопросам кино опубликовало финальный трейлер украинского семейного фантастического фильма «Фокстер & Макс». Картина рассказывает о приключениях мальчика и собаки-супергероя.

По сюжету, двенадцатилетний школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит баллончик с нано-красками, и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота, обладающего супервозможностями. И теперь за ними обоими охотится опасный преступник, который не остановится ни перед чем, чтобы завладеть этой мощной технологией. В результате Макс попадает в водоворот приключений, благодаря которым он находит настоящих друзей.

Режиссёром фильма «Фокстер & Макс» выступил Анатолий Матешко, а сценарий написали Скотт Паризьен и Анастасия Матешко. Продюсерами ленты стали Максим Асадчий и Екатерина Копылова. Главных героев, Макса и Соню, играют юные актеры из Тернополя Богдан Козий и Виталия Турчин, это их первая роль в полнометражном кино. Роль собаки-супергероя Фокстера исполнил YouTube-влоггер, участник шоу «Украина имеет талант. Дети», пёс Амадей. Роль главного злодея исполнил актер из Польши — Томаш Освецинський.

Производство фильма осуществляла компания Pronto Film. Съемки проходили летом 2017 года на улицах Киева. В фильме использовано много современных устройств и настоящих роботов. Бюджет фильма «Фокстер & Макс» составляет более 40 млн грн. Лента стала победителем 8-го конкурсного отбора кинопроектов Госкино. Благодаря этому авторы картины получили государственное финансирование в сумме 38,4 млн грн, что составляет 90% от всего бюджета картины.

Дистрибьюцией фильма в Украине занимается кинокомпания MMD. По словам продюсеров, прокат фильма не ограничится только территорией Украины, уже есть договоренности со словацким дистрибьютором и ведутся переговоры с чехами и поляками.

Изначально планировалось, что фильм выйдет в украинский прокат 25 октября 2018. Впоследствии премьеру перенесли на весну 2019 года, чтобы лучше подготовиться к прокату. Но теперь датой выхода фильма в прокат называют 19 сентября 2019 года.