Опубликовано первое «официальное» изображение смартфона Samsung Galaxy Note9

Как известно, новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9 представят в Нью-Йорке 9 августа. О нем мы уже знаем очень много, видели изображения и фото, а также видели его на различных изображениях, пусть и не самого лучшего качества.

Теперь же ресурс AndroidHeadlines опубликовал новое изображение Samsung Galaxy Note9, на котором те наши читатели, что внимательно следят за новостями, вряд ли увидят что-то новое. Его ценность заключается в том, что это первое, если верить источнику, «официальное» изображение Samsung Galaxy Note9.

Ресурс AndroidHeadlines известный своими достоверными сведениями о еще не выпущенных продуктах. Кроме того, новое изображение полностью совпадает с изображениями, опубликованными ранее другими источниками, так что коллегам вполне можно доверять. Но оговорим, что это не пресс-рендер производителя, по этой части выступает другой известный инсайдер – Эван Блэсс.

Итак, новый рендер подтверждает, что Samsung Galaxy Note9 внешне будет максимально схож с предшественником. И сейчас уже не остается почти никаких сомнений, что спереди новая модель будет выглядеть именно так, как на этом изображении: изогнутый по бокам экран с тонкой рамкой сверху и почти отсутствующей рамкой снизу. Легко различать модели, если верить предыдущим утечкам, можно будет по тыльной стороне – у новой модели модули сдвоенной камеры будут выстроены горизонтально. Считается, что к горизонтальной сдвоенной камере вернулись ради установки более емкого аккумулятора.

По предварительным данным, Galaxy Note9 оснащен дисплеем S-AMOLED Infinity Display размером 6,4 дюйма. В основе будет лежать SoC Snapdragon 845 или Exynos 9810 в зависимости от рынка. Объем ОЗУ составит 8 ГБ, а флэш-памяти — 128 ГБ, емкость аккумулятора — 4000 мА∙ч. Также ожидается выпуск варианта с 256 ГБ или даже 512 ГБ флэш-памяти. Сдвоенную основную камеру Galaxy Note9 унаследует от Galaxy S9+, но она будет улучшена благодаря технологиям ИИ.

Цветовых вариантов у новинки будет минимум пять штук (изображение ниже).

Источник: AndroidHeadlines