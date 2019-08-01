Опубликованы изображения и характеристики грядущих умных часов Samsung Galaxy Watch Active 2





Как ожидается, официальный анонс новой модели умных часов Samsung Galaxy Watch Active 2 состоится 5 августа. Тем не менее, ещё до этого события утечки позволяют нам ознакомиться с изображениями и характеристиками новинки.

Судя по опубликованному изображению, на момент запуска умных часов на рынок будут доступны три версии цветового исполнения: чёрно-серебристая, сине-серая и розово-золотисто-бежевая. В дальнейшем могут появиться и другие версии. Кроме того, будет доступно специальное издание Under Armour в чёрном цвете с чёрным или серым ремешком. Однако пока нет точных сведений об отличиях этой версии от обычной модели Galaxy Watch Active 2.

Согласно имеющейся информации, умные часы Samsung Galaxy Watch Active 2 получат сенсорную грань. Благодаря этому пользователи смогут управлять часами, на закрывая дисплей пальцами. Слухи также утверждают, что в новинке интегрированы модуль беспроводной связи Bluetooth 5.0, сенсоры для считывания электрокардиограммы, обнаружения падения. Устройство содержит чипсет Exynos 9110, 768 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной флэш-памяти.

Часы будут предлагаться в двух размерах. 40-миллиметровая версия оснащена 1,2-дюймовым дисплеем и батареей ёмкостью 247 мАч. Более крупная 44-миллиметровая модификация несёт на борту 1,4-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью 340 мАч. В обоих случаях применяется панель Super с разрешением AMOLED 360×360 точек, покрытая защитным стеклом Gorilla Glass. Как ожидается, также будут предлагаться модификации с поддержкой только Wi-Fi или же с дополнительным модулем LTE. Среди прочего упоминается сертификация MIL-STD 810G и герметичность 5 АТМ.

Ориентировочная цена умных часов Samsung Galaxy Watch Active 2 пока не сообщается.

Источник: gsmarena