Опубликованы изображения отмененных умных часов Microsoft Xbox Watch

Как стало известно, несколько лет назад Microsoft работала над умными часами, которые должны были выйти под брендом Xbox. Устройство, которое в итоге было отменено, создавалось командами, ответственными за разработку аксессуаров для Xbox и контролера Kinect. Сейчас в сети появились изображения этих самых отмененных часов Xbox Watch. Говоря конкретнее, изображения одного из ранних прототипов с экраном диагональю 1,5 дюйма и сменными ремешками, как у современных умных часов.

Серию изображений отмененных часов Xbox Watch, опубликованных пользователей Twitter под ником Hikari Calyx, в числе первых заметил ресурс Windows Central.

Если судить по этим изображениям, функциональные возможности носимого устройства включали отслеживание ЧСС, геопозиционирование (GPS) и фиксирование различных показателей физической активности.

Пользовательский интерфейс часов имеет много общего с интерфейсом фитнес-браслета Band, но выполнен в старом плиточном стиле, характерном для Xbox UI образца 2013 года.

Отметим, что Microsoft ранее делала несколько попыток обосноваться на рынке носимой электроники. Еще в далеком 2004 году Microsoft выпустила свои первые умные часы SPOT, которые использовали радиосигналы с FM-модуляцией для отправки и отображения мгновенных сообщений из Windows Messenger, заголовков различных новостей, биржевой информации и прогноза погоды на запястье пользователя. После этого было несколько экспериментов, включая отмененные часы Nokia “Moonraker” и выпуск смарт-браслета Microsoft Band в 2014 году, который пережил обновление в 2015 году, а затем пал смертью храбрых после того, как программный гигант решил больше не развивать это направление.

Microsoft ранее ясно дала понять, что ни смартфоны, ни носимая электроника ее больше не интересуют, по крайней мере пока. В аппаратном бизнес компания сейчас делает ставку на устройства Surface, консоли Xbox и гаджеты с поддержкой голосового помощника Cortana вроде недавно выпущенного умного термостата GLAS.

Источник: The Verge