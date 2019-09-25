Опять 150: Глава таможни Нефёдов предлагает вернуть беспошлинный лимит в €150 для посылок физлиц

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В одном из последних интервью «5 каналу» глава Государственной таможенной службы Максим Нефёдов предложил снова вернуть лимит стоимости для беспошлинного ввоза зарубежных посылок до уровня €150. Отметим, с первого июля вступил в силу лимит в €100.

Как заявляет Нефёдов, сами ставки устанавливаются народными депутатами, но процесс таможенного оформления нужно упорядочить. В связи с этим и предлагается вернуть предыдущую ставку ввоза посылок без уплаты налогов. Соответствующая проблема затронута примерно с отметки 5:30 в интервью.

Как отметил глава Государственной таможенной службы, снижение ставки не принесло какой-либо заметной пользы для государства. Дело в том, что сама таможня пока не способна администрировать такие мелкие платежи. Сейчас при возникновении ситуации, когда получателю нужно заплатить налогов на сумму 40-50-100 грн, требуется оформлять декларацию в бумажном виде, а человеку нужно ехать на таможню для оформления этих процедур, чтобы оплатить указанную стоимость пошлины. При этом нужно дополнительно заказывать услуги таможенного брокера, стоимость которых в разы превышает размер пошлины.

«Кроме того, когда таможенники администрируют такие мелкие платежи, это для нас банально неэффективно, потому что даже нынешние не самые высокие зарплаты таможенников они выше, чем эти поступления пошлины с посылок», — добавил Нефёдов.

Иными словами, на бюрократические процедуры при оформлении таких мелких платежей уходит больше денег, чем государство получает в виде пошлины.

По словам главы Государственной таможенной службы, было бы логичнее в таких случаях сделать систему, которая будет генерировать все необходимые платежи для конечного получателя, а ему будет приходить лишь ссылка на оплату. В результате, получатель сможет оплатить сумму сборов прямо с карты на протяжении всего нескольких минут.

Потому данную сферу нужно реформировать. В связи с этим Максим Нефёдов выступает за возвращение лимита для беспошлинного ввоза посылок до прежнего уровня €150, но с одновременным внесением изменений в систему оформления посылок.

Однако Нефёдов не уточнил, подало ли его ведомство соответствующие законопроекты в Верховную раду Украины, чтобы депутаты могли фактически проголосовать за пересмотр суммы беспошлинного ввоза и внесение изменений в процедуру оформления посылок.

Источник: YouTube