Опять? Опять! Microsoft переделала меню "Пуск" в Windows 11

Microsoft массово разворачивает новый дизайн меню «Пуск» в Windows 11. Компания снова представляет знакомые изменения, но теперь для большинства обычных пользователей.





Обновление входит в январского апдейта KB5074109 (25H2). Если оно не установилось автоматически, нужно самостоятельно проверить в Центре обновления Windows. В других случаях оно должно появиться в течение ближайших дней или недель. По словам компании, активная фаза развертывания длится уже около недели.

«Переработанное меню «Пуск» теперь доступно для большего количества устройств. Больше пользователей начнут видеть его постепенно», — сообщила Microsoft.

Теперь строка поиска расположена наверху, ниже закрепленные программы, далее — блок «Рекомендуемые», а под ним все остальное. Поиск перенесли наверх, чтобы сделать более быстрым запуск программ, файлов или изображений. Лента «Рекомендуем» остается, но теперь появилась возможность ее отключить. Хотя здесь есть «подводные камни». Отключенные рекомендации убирают последние файлы в Проводнике и списки переходов в меню панели задач.

Отдельно список «Все программы» перенесли на главный экран «Пуска». Вместо длинного списка с прокруткой появились категории, которые позволяют видеть все программы сразу. Microsoft сравнивает такой подход с дизайном на смартфонах, поэтому часть пользователей может заметить сходство с iOS. Также Microsoft сделала панель «Связь со смартфоном» дополнительной, чтобы она не мешала основному интерфейсу.

Microsoft работала над новым «Пуском» почти год. За это время компания отбросила десятки радикальных вариантов и остановилась на дизайне, который не слишком отличается от текущего.

Источник: Windows Latest