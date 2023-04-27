Теперь не только Android. Microsoft добавила в Windows 11 полноценную синхронизацию с iPhone

После ограниченного тестирования, стартовавшего в конце февраля, Microsoft начала разворачивать поддержку iPhone в приложении для синхронизации компьютера и смартфона Phone Link. Синхронизация ПК с устройствами Android в той или иной форме работает с 2015 года, до середины мая такую возможность получат все пользователи iOS и Windows 11.

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Самый быстрый способ открыть Phone Link – набрать в поиске «связь со смартфоном» (просто начать набирать слово «смартфон»). Пользователи, для которых новая возможность уже доступна, увидят в программе опцию синхронизации с iPhone. Возможно, это случится после ее обновления, которое начнется при запуске. Соответствующий пункт может быть выделен серым и снабжен значком, означающим скорый запуск функции.

Синхронизация Windows 11 с iPhone имеет некоторые ограничения (со стороны iOS, по словам Microsoft): не поддерживается отправка фото и видео с компьютера и групповые сообщения. Кроме того, приложение работает по принципу сеанса – перед использованием iPhone и ПК нужно программно подключить друг к другу.

Для использования Phone Link совместно с iPhone потребуется версия iOS 14 или выше, ПК с Windows 11 и соединение Bluetooth. Синхронизация не работает с iPadOS или macOS, также возможны региональные ограничения.

Источники: Microsoft, Engadget