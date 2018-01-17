Осенью в Нидерландах спустят на воду два полностью электрических контейнеровоза “Tesla ships”

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Недавно мы писали о том, что в Норвегии собираются спустить на воду первый в мире беспилотный электрический контейнеровоз Yara Birkeland, а теперь о схожем проекте сообщила голландская компания Port-Liner. Голландские специалисты планируют построить сразу два электроконтейнеровоза (которые уже окрестили “Tesla ships”) осенью текущего года и запустить их в регулярную эксплуатацию по каналу королевы Вильгельмины.

В проект Tesla ships вложили 100 млн евро, при этом 7 млн евро выделил Евросоюз в ожидании, что он заметно повлияет на “озеленение” водного транспорта, который курсирует между портами Амстердама, Антверпена и Роттердама.

Глава Port-Liner отметил, что в данный момент в Европе присутствует порядка 7300 речных грузовых судов, при этом порядка 5000 из них принадлежат компаниям из Бельгии и Нидерландов. Его компания теоретически способна выпускать до 500 электрических судов в год, но даже в этом случае на полную замену водного парка потребуются десятки лет.

Модель “Tesla ships” является полностью электрической, она способна перевозить до 280 стандартных контейнеров одновременно (для сравнения, норвежский контейнеровоз Yara Birkeland вмещает от 100 до 150 морских контейнеров). Спуск на воду шести таких грузовых суден способно заменить 23 тысячи грузовых фур с дорог Голландии в год, что должно весьма положительно сказаться на экологической ситуации.

В Port-Liner также сообщили, что помимо постройки новых контейнеровозов, изначально рассчитанных на электрическую тягу, они могут модифицировать старые суда, заменив существующие двигательные установки на новые и разместив массивные аккумуляторы внутри стандартных грузовых контейнеров.

Заряжать электрические контейнеровозы будет местная компания Eneco, которая добывает энергию из альтернативных источников, включая солнечные и ветряные электростанции.

Источник: Electrek