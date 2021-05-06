Ошибка в Microsoft Defender создаёт тысячи файлов на системном накопителе и замедляет систему, исправление уже готово





На протяжении нескольких последних дней на Reddit и форумах Microsoft начали появляться многочисленные сообщения, указывающие на проблемы в работе Microsoft Defender. Из-за нетипичной работы этого защитного комплекса чрезмерно расходуется свободное пространство на загрузочных накопителях компьютеров.

Некоторые пользователи сообщали, что на накопителях начали появляться небольшие файлы размером менее 2 КБ, что вызывало небольшие проблемы. Но у других пользователей ситуация оказалась более серьёзной. У них в папке Windows Defender образовались тысячи файлов, которые суммарно занимают несколько ГБ хранилища. Файлы обнаруживались в папке programData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store, что также приводило к созданию огромных по размерам резервных копий.

Судя по всему, ошибка затрагивала пользователей, использующих несколько программ обеспечения безопасности на ОС Windows Server 2016 и 2019. Некоторые пользователи сообщали, что не могут открыть саму папку из-за заполнения загрузочного накопителя и замедление работы системы. В качестве временного решения проблемы некоторые администраторы предлагали отключить в Windows Defender защиту в реальном времени. Также некоторые пользователи предоставили скрипты для командной строки, предназначенные для удаления файлов в папке History.

Один из пострадавших пользователей обратился в службу поддержки Microsoft и сообщил, что компания осведомлена о проблеме и работает над её устранением. Другой пользователь поделился более подробными сведениями о выпуске исправления. Обновление до версии Engine 1.1.18100.6 должно стать доступным для пользователей уже 6 мая.

Источник: neowin