Ошибка в Windows Defender снижает производительность процессоров Intel на некоторых ПК с Windows 10 или Windows 11 – есть временное решение

Пользователи, работающие на компьютерах с ОС Windows 10 или Windows 11 и процессорами Intel, могли заметить снижение производительности их систем. Причиной тому стала ошибка в Windows Defender.

Проблему обнаружил разработчик Кевин Глинн, связанный с созданием утилит GPU-Z, MemTest64, ThrottleStop и RealTemp. Именно во время работы над ThrottleStop и проявилась ошибка в Windows Defender.

По словам Глинна, Windows Defender «случайным образом начинает использовать все семь аппаратных счётчиков производительности, предоставляемых процессорами Intel Core». Это приводит к тому, что Defender больше использует ресурсы процессора, а это вызывает значительное падение производительности системы. Глинн приводит такой пример:

«Core i9-10850K, работающий на частоте 5,00 ГГц для всех ядер, теряет 1000 баллов в Cinebench (или 6%)».

Проблема вызвана исключительно Windows Defender и, следовательно, не является следствием ошибки чипов Intel. Официального исправления ошибки пока что не существует. Microsoft потребуется некоторое время, чтобы выяснить, почему Windows Defender так странно ведёт себя, потом разработать решение проблемы, а затем выпустить обновление. Однако уже сейчас можно устранить эту проблему с помощью стороннего ПО. ThrottleStop v9.5 включает функцию Windows Defender Boost, которую можно активировать в параметрах. При её включении ThrottleStop активирует программируемый таймер, который Windows Defender определяет как пользовательское ПО, пытающееся использовать один из счетчиков. В результате Defender прекращает использовать все счётчики. Новая утилита Counter Control может обеспечить такой же результат, но при помощи кнопки Reset. Это временные решения. Они не устраняют причину, а лишь борются с последствиями.

Источник: pcmag