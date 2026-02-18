tradfi
Новости Крипто 18.02.2026 comment views icon

Ошибка в коде от ИИ Claude Opus 4.6 стоила DeFi-протоколу Moonwell почти $1,8 млн

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Помилка в коді від ШІ Claude Opus 4.6 коштувала DeFi-протоколу Moonwell майже $1,8 млн

Moonwell потерял $1,78 млн после сбоя оракула, который неправильно оценил cbETH. Код, написанный с участием ИИ Claude Opus 4.6, способствовал возникновению бага, в сотни раз уменьшив стоимость актива. Moonwell ограничил заимствования, но ликвидации все равно начались.


DeFi-протокол кредитования Moonwell понес значительные потери после ошибки в конфигурации оракула, которая неправильно оценила cbETH. Инцидент, который связывают с ошибкой низкого уровня в формуле ценового фида, привел к тому, что стоимость cbETH отображалась на уровне $1,12 вместо примерно $2 200. Аудитор блокчейна pashov написал в X, что проблемный код был написан совместно с Claude Opus 4.6 — ИИ для написания кода. Риск-менеджер Moonwell, anthiasxyz, быстро принял меры по сокращению заимствований и предложения, снизив лимиты, но ликвидации уже продолжались.

«Claude Opus 4.6 написал уязвимый код, что привело к эксплойту смартконтракта с потерей $1,78 млн. Цена актива cbETH была установлена на уровне $1,12 вместо примерно $2 200. PR проекта показывают, что комиты были созданы в соавторстве с Claude — это первый взлом «vibe-кодинга» на Solidity?» — говорит Пашов.

Проблема появилась 15 февраля 2026 года, вскоре после того, как MIP-X43 активировал контракты-обертки Chainlink OEV на Base и Optimism. Вместо правильного расчета цены через связь cbETH/ETH и ETH/USD система фактически принимала во внимание только соотношение между токенами, не переводя его в долларовый эквивалент Ethereum. В результате оракул отображал цену cbETH на уровне около $1,12, тогда как реальная рыночная стоимость актива составляла примерно $2 200. Из-за такой ошибки механизм ликвидаций сработалпочти мгновенно. Торговые боты начали массово закрывать позиции, обеспеченные cbETH, поскольку протокол посчитал их недостаточно покрытыми.

Помилка в коді від ШІ Claude Opus 4.6 коштувала DeFi-протоколу Moonwell майже $1,8 млн
Данные: Х

Фактически ликвидаторы погашали минимальные суммы долга и получали взамен непропорционально большие объемы залога. В некоторых случаях за около $1 погашенного обязательства можно было забрать более тысячи cbETH. Это практически обнуляло залог заемщиков и одновременно оставляло их с остаточным долгом в системе. По оценке Moonwell, общие потери составляют $1,78 млн, главным образом через cbETH, WETH и USDC. Это вызвало беспокойство по поводу использования ИИ в кодировании для DeFi. Основатель SlowMist Cos назвал это «очень низкоуровневым» багом, подчеркнув важность безупречной настройки оракулов. Это может быть первым крупным взломом, связанным с «vibe-кодингом» на Solidity, написанным с использованием ИИ, который становится все более распространенным в пространстве DeFi.

«Мы расследуем проблему с Core-рынком cbETH в сети Base. В качестве меры предосторожности наш риск-менеджер anthiasxyz временно снизил лимит заимствований для этого рынка до 0,01. Мы будем делиться обновлениями по мере поступления новой информации», — почти сразу отреагировала Moonwell у Х.

Форум сообщества Moonwell после инцидента активно обсуждает события. Пользователь UserNate объяснил, что потерял 2,6 cbETH и некоторые позиции с кредитным плечом, но подчеркнул, что проблема заключалась в баге протокола, а не в рыночных колебаниях. Stevex предложил установить лимит заимствований на один кошелек, чтобы предотвратить опустошению пула в случае будущих ошибок. Люк предложил определить комиссии за ликвидацию, чтобы помочь с планированием компенсаций пользователям. Чуть позже Moonwell опубликовала обновление:


«Никакие другие рынки в сетях Base или OP Mainnet не пострадали. Проблема изолирована только до Core-рынка cbETH в сети Base. После обнаружения наш риск-менеджер оперативно снизил лимит заимствований cbETH до 0,01, чтобы ограничить дальнейший риск для протокола. Лимит поставки также был уменьшен до 0,01, чтобы предотвратить то, чтобы новые пользователи неосознанно предоставляли ликвидность на пораженный рынок. Лимиты поставок и заимствований для всех других рынков остаются на обычном уровне», — сообщила Moonwell.

Moonwell заявила, что другие рынки на Base или Optimism не пострадали. Команда сообщила, что после обязательного пятидневного timelock ожидается предложение по управлению для исправления ошибок оракула. Между тем ликвидации продолжаются, и пользователям необходимо тщательно отслеживать свои чистые убытки. В ноябре в Moonwell также произошел инцидент с неправильным отображением цены, но команда тогда уточнила, что инцидент на $1 млн не был взломом, а ошибкой отчетности цены, что подчеркивает постоянную важность надежных проверок оракулов.

Помилка в коді від ШІ Claude Opus 4.6 коштувала DeFi-протоколу Moonwell майже $1,8 млн
Данные: Х

Сбой в Moonwell демонстрирует, насколько хрупкими могут быть платформы DeFi, когда их ценовые фиды работают неправильно. Даже небольшие ошибки могут стоить миллионы. Использование ИИ для написания кода добавляет удобства, но люди все равно должны все тщательно проверять. Платформы должны иметь более сильные механизмы безопасности и четкие правила для защиты средств пользователей.

Взлом платформы Stream Finance привел к убыткам в $285 млн: эксперты говорят о «дырах» в DeFi-протоколах

Источник: CryptoTimes.io

Популярные новости

arrow left
arrow right
CoinShares: в 2025 году приток средств в криптовалюты составил более $47 млрд — почти рекорд
Прогноз от BlackRock на 2026 год: развитие институционального биткоина и инфраструктуры ИИ
На этой неделе биткоин "отпраздновал" свою 17-ю годовщину
В соцсетях нашли связь между падением биткоина и арестами известных крипто-СЕО
День рождения с Claude Code: подростки создали с нуля 10 игр за 2 часа
Бывший мэр Нью-Йорка запустил токен, который сразу обвалился на 90%, а инвесторы потеряли более $3,4 млн
Металлическое ралли продолжается: серебро обогнало биткоин, а золото — эфириум
2025 год стал провальным для новых токенов: почти 85% проектов были убыточными
Нидерландский суд признал брак недействительным из-за обетов, написанных ChatGPT
Будет ли биткоин по $3? Аналитики обсудили последствия гипотетического взлома кошельков Сатоши Накамото
"Мир в опасности": топ Anthropic подал в отставку с тревожным прощальным письмом
Google запускает Gemini 3 Flash, которая лучше понимает пользователей — она становится моделью по умолчанию в приложении
Лишь 1% трейдеров Pump.fun зарабатывают более $500 — остальные в минусе
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов
Viber добавил в мессенджер 5 ассистентов с ИИ: есть повар, всезнайка и редактор
Криптотрейдер потерял $50 млн в USDT из-за атаки "отравления адреса" и предложил вознаграждение $1 млн за возврат
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
Предательство по-американски: семья Трампов тайно продала почти половину криптоплатформы WLF шейху ОАЭ
Пентагон использовал ИИ Claude для захвата президента Венесуэлы
Сенат назначил глав CFTC и FDIC: теперь оба регулятора имеют максимально про-криптовалютные позиции
Аналитики a16z поделились 17 главными крипто-идеями 2026 года
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить