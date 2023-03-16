Оскар Айзек, Эндрю Гарфилд и Миа Гот сыграют в фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн» для Netflix

Спустя несколько дней после триумфа темно-фэнтезийного полнометражного мультфильма «Пиноккио» на «Оскаре», Гильермо дель Торо снова взялся за работу и пишет сценарий к новой ленте, которая переосмыслит готический роман Мэри Шелли 1818 года.
Источники издания Deadline сообщают, что Эндрю Гарфилд, Оскар Айзек и Миа Гот ведут ранние переговоры о том, чтобы сыграть главные роли в фильме. Сам дель Торо напишет сценарий и срежиссирует картину.
Режиссер уже некоторое время разрабатывает проект «Франкенштейн» и давно хотел снять фильм, сосредоточенный на культовой истории Мэри Шелли. Неизвестно, в какие времена — старинные или современные — будут происходить события картины, а также кто сыграет Виктора Франкенштейна и его «чудовище»; Миа Гот, вероятно, сыграет любимую женщину профессора Элизабет Лавенца.
- Культовый роман Мэри Шелли 1818 года, который часто называют началом современного жанра научной фантастики, неоднократно был экранизирован. Одна из самых известных попыток – «Франкенштейн» Джеймса Вейла 1931 года, положивший начало успешной серии фильмов Universal о монстрах. В романе Шелли рассказывает историю ученого Виктора Франкенштейна, который в результате загадочного научного эксперимента создает страшное, но чувствительное существо.
Официальных предложений к актерам еще не поступало, но дель Торо уже встречался со всеми тремя.
Айзек снялся в сериале «Сцены из супружеской жизни» для HBO, номинированном на «Эмми», и мини-сериале Marvel «Лунный рыцарь»; недавно его отобрали на роль писателя Курта Воннегута в сериале «Адский город»/Helltown.
Гарфилд за роль детектива Джеба Пайри в мини-сериале Hulu «Под знаменем небес» был номинирован на «Эмми» и премию «Гильдии киноактеров». Сейчас актер вместе с Флоренс Пью собирается сыграть в фильме StudioCanal «We Live In Time».
«Королева крика«Королева крика» — амплуа актрисы, которая часто снимается в фильмах ужасов или появляется на экране как жертва, которую преследуют монстры и маньяки, или регулярно играет главные женские роли в фильмах этого жанра.» Миа Гот сыграла в слэшере «X» 2022 года, его приквеле «Пэрл» и продолжении «Максин», а также в научно-фантастическом фильме ужасов «Бескрайний бассейн», который выйдет в этом году.
В воскресенье дель Торо получил уже третью премию «Оскар», ранее его дважды отмечали за драму «Форма воды» 2017 года — за лучшую режиссуру и лучший фильм. Режиссер также был представлен в 2007 году в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке» за темное фэнтези «Лабиринт Фавна» и в 2022 году попал в номинацию «Лучший фильм» с психологическим триллером «Аллея кошмаров».