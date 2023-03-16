Оскар Айзек, Эндрю Гарфилд и Миа Гот сыграют в фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн» для Netflix

Спустя несколько дней после триумфа темно-фэнтезийного полнометражного мультфильма «Пиноккио» на «Оскаре», Гильермо дель Торо снова взялся за работу и пишет сценарий к новой ленте, которая переосмыслит готический роман Мэри Шелли 1818 года.

Источники издания Deadline сообщают, что Эндрю Гарфилд, Оскар Айзек и Миа Гот ведут ранние переговоры о том, чтобы сыграть главные роли в фильме. Сам дель Торо напишет сценарий и срежиссирует картину.

Режиссер уже некоторое время разрабатывает проект «Франкенштейн» и давно хотел снять фильм, сосредоточенный на культовой истории Мэри Шелли. Неизвестно, в какие времена — старинные или современные — будут происходить события картины, а также кто сыграет Виктора Франкенштейна и его «чудовище»; Миа Гот, вероятно, сыграет любимую женщину профессора Элизабет Лавенца.

Культовый роман Мэри Шелли 1818 года, который часто называют началом современного жанра научной фантастики, неоднократно был экранизирован. Одна из самых известных попыток – «Франкенштейн» Джеймса Вейла 1931 года, положивший начало успешной серии фильмов Universal о монстрах. В романе Шелли рассказывает историю ученого Виктора Франкенштейна, который в результате загадочного научного эксперимента создает страшное, но чувствительное существо.

Официальных предложений к актерам еще не поступало, но дель Торо уже встречался со всеми тремя.

Айзек снялся в сериале «Сцены из супружеской жизни» для HBO, номинированном на «Эмми», и мини-сериале Marvel «Лунный рыцарь»; недавно его отобрали на роль писателя Курта Воннегута в сериале «Адский город»/Helltown.

Гарфилд за роль детектива Джеба Пайри в мини-сериале Hulu «Под знаменем небес» был номинирован на «Эмми» и премию «Гильдии киноактеров». Сейчас актер вместе с Флоренс Пью собирается сыграть в фильме StudioCanal «We Live In Time».

«Королева крика «Королева крика» — амплуа актрисы, которая часто снимается в фильмах ужасов или появляется на экране как жертва, которую преследуют монстры и маньяки, или регулярно играет главные женские роли в фильмах этого жанра.» Миа Гот сыграла в слэшере «X» 2022 года, его приквеле «Пэрл» и продолжении «Максин», а также в научно-фантастическом фильме ужасов «Бескрайний бассейн», который выйдет в этом году.

В воскресенье дель Торо получил уже третью премию «Оскар», ранее его дважды отмечали за драму «Форма воды» 2017 года — за лучшую режиссуру и лучший фильм. Режиссер также был представлен в 2007 году в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке» за темное фэнтези «Лабиринт Фавна» и в 2022 году попал в номинацию «Лучший фильм» с психологическим триллером «Аллея кошмаров».