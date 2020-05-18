Ослабление карантина: С 22 мая в Киеве заработают промрынки, крупные магазины, спорткомплексы и наземный транспорт





Судя по всему, ослабление карантинных ограничений будет происходить быстрее, чем планировалось ранее. Правительство рассматривает возможность возобновления работы общественного транспорта, но не по всей стране одновременно. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако ситуация там можно изменить в течение недели, отметил он. Вместе с тем, по словам Владимира Зеленского, решение относительно запуска общественного транспорта будет принимать местная власть, но главное при этом – «помнить о безопасности».

Практически одновременно о грядущем ослаблении карантина в столице рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что в рамках следующего этапа выхода из карантина, запланированного на 22 мая, смогут восстановить работу дополнительные объекты сферы бизнеса. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать:

Промышленные рынки;

Крупные магазины площадью до 1000 м 2 ;

; Спортивные залы и фитнес-центры, за исключением бассейнов.

Кроме того, с 22 мая в Киеве планируется возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. В настоящее время постепенно увеличивается количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Наконец, если правительство примет соответствующее решение, Киев будет готов возобновить работу метро с 25 мая. Хотя ранее министр инфраструктуры заявлял, что считает такой шаг преждевременным.

Источник: «Украинская правда», Telegram