В Украине ослабили карантин. Вот что теперь можно, а что все еще нельзя

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С 11 марта в Украине действовали жесткие карантинные ограничения по сдерживанию распространения коронавируса. С сегодняшнего дня, 11 мая, как и было запланировано, часть ограничений для населения и бизнеса смягчили в рамках ранее анонсированного пятиэтапного плана выхода из карантина. Снова должны заработать салоны красоты, парикмахерские, стоматологические кабинеты. Метро, театры, кинотеатры, спортзалы, зоны развлечений ТРЦ, школы, детские сады, университеты — все это по-прежнему остается закрытым. Эта заметка — памятка, рассказывающая, что теперь официально разрешается, а какие места и виды деятельности по-прежнему остаются под запретом.

Итак, ослабление карантина с 11 мая определяет постановление Кабмина №343, которое и отменяет ряд ограничений. В частности, с сегодняшнего дня для бизнеса смягчаются/отменяются следующие ограничения:

заведения общественного питания, как и раньше, должны работать в режиме «на вынос», но теперь им открыть летние площадки под открытым небом;

магазинам, осуществляющим оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, разрешено возобновить работу (Власти Киева ранее объявили, что ТРЦ с 11 мая не откроются);

музеи, библиотеки и историко-культурные заповедники смогут открыться, но владельцы будут самостоятельно принимать решение;

сервисы бытовой техники, стоматологические кабинеты, парикмахерские и салоны красоты;

предприятия, работающие в области средств массовой информации, адвокаты, нотариусы, аудиторы, психологи — все они подпадают под первый этап отмены ограничений.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по работе бизнеса при оказании услуг в условиях карантина после его ослабления с 11 мая. Они являются обязательными и разнятся в зависимости от вида деятельности.

Кроме того, с сегодняшнего дня разрешены тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. В то же время обычным украинцам теперь разрешено следующее:

посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны;

детские и спортивные площадки на улице;

осуществлять кино- и видеосъемку;

репетировать в театрах, цирках, концертных организациях, художественных (художественных) коллективах — до 50 человек и без зрителей.

Закрытыми остаются:

метрополитены;

школы, детские сады, университеты;

спортзалы и фитнес-центры;

спортзалы и фитнес-центры; театры и кинотеатры;

фудкорты и зоны развлечений ТРЦ.

Кроме того, по-прежнему запрещено:

регулярное железнодорожное и авиасообщение;

пригородный, междугородный, внутриобластной и межобластной транспорт;

пользоваться общественным транспортом можно только по специальным пропускам;

проведения массовых мероприятий;

передвигаться по улице в группах более чем два человека, кроме сопровождения детей и служебных случаев;

находиться в общественных местах без маски/респиратора;

находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;

находиться в общественных местах лицам до 14 лет без сопровождения родителей.

Правила самоизоляции и обсервации по-прежнему остаются в силе, как и запрет выходить из дома для людей 60+ лет (но есть исключения — для тех, о ком некому заботиться, а также людей, работающих в определенных отраслях).

Остается добавить, что за нарушение карантина законом предусмотрена ответственность, как административная (штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн), так и уголовная ответственность (вплоть до восьми лет тюрьмы).

Одновременно со смягчением некоторых ограничений с 11 мая Кабмин продлил карантин до 22 мая.