В Украине ослабили карантин. Вот что теперь можно, а что все еще нельзя
С 11 марта в Украине действовали жесткие карантинные ограничения по сдерживанию распространения коронавируса. С сегодняшнего дня, 11 мая, как и было запланировано, часть ограничений для населения и бизнеса смягчили в рамках ранее анонсированного пятиэтапного плана выхода из карантина. Снова должны заработать салоны красоты, парикмахерские, стоматологические кабинеты. Метро, театры, кинотеатры, спортзалы, зоны развлечений ТРЦ, школы, детские сады, университеты — все это по-прежнему остается закрытым. Эта заметка — памятка, рассказывающая, что теперь официально разрешается, а какие места и виды деятельности по-прежнему остаются под запретом.
Итак, ослабление карантина с 11 мая определяет постановление Кабмина №343, которое и отменяет ряд ограничений. В частности, с сегодняшнего дня для бизнеса смягчаются/отменяются следующие ограничения:
- заведения общественного питания, как и раньше, должны работать в режиме «на вынос», но теперь им открыть летние площадки под открытым небом;
- магазинам, осуществляющим оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, разрешено возобновить работу (Власти Киева ранее объявили, что ТРЦ с 11 мая не откроются);
- музеи, библиотеки и историко-культурные заповедники смогут открыться, но владельцы будут самостоятельно принимать решение;
- сервисы бытовой техники, стоматологические кабинеты, парикмахерские и салоны красоты;
предприятия, работающие в области средств массовой информации, адвокаты, нотариусы, аудиторы, психологи — все они подпадают под первый этап отмены ограничений.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по работе бизнеса при оказании услуг в условиях карантина после его ослабления с 11 мая. Они являются обязательными и разнятся в зависимости от вида деятельности.
Кроме того, с сегодняшнего дня разрешены тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. В то же время обычным украинцам теперь разрешено следующее:
- посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны;
- детские и спортивные площадки на улице;
- осуществлять кино- и видеосъемку;
- репетировать в театрах, цирках, концертных организациях, художественных (художественных) коллективах — до 50 человек и без зрителей.
Закрытыми остаются:
- метрополитены;
- школы, детские сады, университеты;
спортзалы и фитнес-центры;
- театры и кинотеатры;
- фудкорты и зоны развлечений ТРЦ.
Кроме того, по-прежнему запрещено:
- регулярное железнодорожное и авиасообщение;
- пригородный, междугородный, внутриобластной и межобластной транспорт;
- пользоваться общественным транспортом можно только по специальным пропускам;
- проведения массовых мероприятий;
- передвигаться по улице в группах более чем два человека, кроме сопровождения детей и служебных случаев;
- находиться в общественных местах без маски/респиратора;
- находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;
- находиться в общественных местах лицам до 14 лет без сопровождения родителей.
Правила самоизоляции и обсервации по-прежнему остаются в силе, как и запрет выходить из дома для людей 60+ лет (но есть исключения — для тех, о ком некому заботиться, а также людей, работающих в определенных отраслях).
Остается добавить, что за нарушение карантина законом предусмотрена ответственность, как административная (штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн), так и уголовная ответственность (вплоть до восьми лет тюрьмы).
Одновременно со смягчением некоторых ограничений с 11 мая Кабмин продлил карантин до 22 мая.
- На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 15 648 случаев заболевания COVID-19 (за последние сутки было выявлено 416 новых случаев). Из них 408 летальных случая и 3288 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы.
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- Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 4 млн человек, выздоровели более 1,5 млн человек, умерли 282 872 человек.