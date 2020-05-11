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В Украине ослабили карантин. Вот что теперь можно, а что все еще нельзя

В Украине ослабили карантин. Вот что теперь можно, а что все еще нельзя

В Украине ослабили карантин. Вот что теперь можно, а что все еще нельзя


С 11 марта в Украине действовали жесткие карантинные ограничения по сдерживанию распространения коронавируса. С сегодняшнего дня, 11 мая, как и было запланировано, часть ограничений для населения и бизнеса смягчили в рамках ранее анонсированного пятиэтапного плана выхода из карантина. Снова должны заработать салоны красоты, парикмахерские, стоматологические кабинеты. Метро, театры, кинотеатры, спортзалы, зоны развлечений ТРЦ, школы, детские сады, университеты — все это по-прежнему остается закрытым. Эта заметка — памятка, рассказывающая, что теперь официально разрешается, а какие места и виды деятельности по-прежнему остаются под запретом.

Итак, ослабление карантина с 11 мая определяет постановление Кабмина №343, которое и отменяет ряд ограничений. В частности, с сегодняшнего дня для бизнеса смягчаются/отменяются следующие ограничения:

  • заведения общественного питания, как и раньше, должны работать в режиме «на вынос», но теперь им открыть летние площадки под открытым небом;
  • магазинам, осуществляющим оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, разрешено возобновить работу (Власти Киева ранее объявили, что ТРЦ с 11 мая не откроются);
  • музеи, библиотеки и историко-культурные заповедники смогут открыться, но владельцы будут самостоятельно принимать решение;
  • сервисы бытовой техники, стоматологические кабинеты, парикмахерские и салоны красоты;
    предприятия, работающие в области средств массовой информации, адвокаты, нотариусы, аудиторы, психологи — все они подпадают под первый этап отмены ограничений.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по работе бизнеса при оказании услуг в условиях карантина после его ослабления с 11 мая. Они являются обязательными и разнятся в зависимости от вида деятельности.

Кроме того, с сегодняшнего дня разрешены тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. В то же время обычным украинцам теперь разрешено следующее:

  • посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны;
  • детские и спортивные площадки на улице;
  • осуществлять кино- и видеосъемку;
  • репетировать в театрах, цирках, концертных организациях, художественных (художественных) коллективах — до 50 человек и без зрителей.

Закрытыми остаются:

  • метрополитены;
  • школы, детские сады, университеты;
    спортзалы и фитнес-центры;
  • театры и кинотеатры;
  • фудкорты и зоны развлечений ТРЦ.

Кроме того, по-прежнему запрещено:

  • регулярное железнодорожное и авиасообщение;
  • пригородный, междугородный, внутриобластной и межобластной транспорт;
  • пользоваться общественным транспортом можно только по специальным пропускам;
  • проведения массовых мероприятий;
  • передвигаться по улице в группах более чем два человека, кроме сопровождения детей и служебных случаев;
  • находиться в общественных местах без маски/респиратора;
  • находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • находиться в общественных местах лицам до 14 лет без сопровождения родителей.

Правила самоизоляции и обсервации по-прежнему остаются в силе, как и запрет выходить из дома для людей 60+ лет (но есть исключения — для тех, о ком некому заботиться, а также людей, работающих в определенных отраслях).

Остается добавить, что за нарушение карантина законом предусмотрена ответственность, как  административная (штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн), так и уголовная ответственность (вплоть до восьми лет тюрьмы).

Одновременно со смягчением некоторых ограничений с 11 мая Кабмин продлил карантин до 22 мая.

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