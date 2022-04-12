Основатель украинской биткоин-биржи Kuna Михаил Чобанян: Блокировки транзакций и проблемы с криптобиржами в Украине начались после «утечки» за границу $500 млн – НБУ повернул рубильник

С 16 марта, в день, когда президент Украины Владимир Зеленский легализовал криптовалюты, начались блокировки транзакций и проблемы вывода на банковские карты при работе с криптовалютой и криптобиржами. Что же произошло в условиях войны, когда от покупки криптовалюты зависят поставки гуманитарки (еды, воды, аптечек, бронежилетов и т. д.), что это все блокируется? В этом вопросе разбирался основатель первой украинской биткоин-биржи Kuna и сооснователь криптофонда Министерства цифровой трансформации AidForUkraine Михаил Чобанян.

Постановление №18 НБУ от 24 февраля — о работе банковской системы во время военного положения — было призвано остановить вывод валюты из Украины. Соответственно, межбанковский рынок был остановлен и все лазейки, с помощью которых гривну можно было конвертировать в валюту, были остановлены. Также 16 марта украинские банки еще и заблокировали P2P платежи в гривне.

«В период с 24 февраля по 16 марта было выведено из страны порядка 500 млн долларов, большая часть которых была выведена через Binance», — предположил он со ссылкой на различные источники информации.

По словам Чобаняна, у Binance есть эквайринг, «прикрученный» к западной юрисдикции. Соответственно, с гривневой карточки через эквайринг можно было купить криптовалюту либо разместить гривну на аккаунте. По факту, гривна должна была конвертироваться внутри банка и уже валюта должна была зачислиться западному терминалу Binance.

«Таким образом 500 млн ушло по курсу 29,25, когда реальный курс стоимости доллара колеблется около 32», — добавил Чобанян.

После этого НБУ увидел, что это происходило, в основном, через «ПриватБанк» на Binance и «зарубил» все, что было хоть как-то связно с криптовалютой и криптобиржами.

Банки блокируют платежи, которые не вредят экономике. При этом НБУ ничего не может сделать.

«Глава Нацбака Кирилл Шевченко и Алексей Шабан — эти два человека уполномочены и могут решить эту проблему. В «ПриватБанке», это самый проблемный банк на этот момент, это Антон Разумный (руководит финмоном) и Лебединец Игорь (влияет на политику финансового мониторинга). Есть у нас в стране четыре человека, которые могут существенно облегчить жизнь волонтерам и всем остальным…», — подытожил Чобанян.

Он обратился в компетентные органы и СБУ, ожидает правовую оценку.

Binance Ukraine 16 марта сообщил, что украинские банки начали блокировать ввод денег на криптобиржах. Это связано с тем, что подобные транзакции начали считать переводом за границу.

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