От 200 Мп до 440 Мп: Samsung, вероятно, работает над четырьмя новыми датчиками камер

Непонятно, предназначена ли 440-мегапиксельная камера для смартфонов, однако она соответствовала бы долгосрочным амбициям Samsung.
Samsung производит различные датчики камер для смартфонов, в том числе 200-мегапиксельные на Galaxy S23 Ultra, но теперь компания повышает ставки. Технический обозреватель Revegnus написал на X (Twitter), что Samsung разрабатывает сразу четыре новых датчика:
- HU1 на 440 Мп
- Неназванный датчик на 320 Мп
- HP7 на 200 Мп с пикселями 0,7 мкм
- Isocell GN6 на 50 Мп с пикселями 1,6 мкм
Относительно датчика на 440 Мп нет никакой информации, будет ли он использоваться именно в смартфонах – вполне возможно, что камера предназначена для автомобильного или промышленного секторов. В то же время Samsung еще в 2020 году заявляла, что хочет выпустить датчики с разрешением, эквивалентным человеческому глазу (от 500 Мп до 600 Мп) – так что камера на 440 Мп вполне бы вписывалась в эти планы.
Автор утечки предположил, что 320-мегапиксельная камера может появиться в Galaxy S26 Ultra. Чипсет Dimensity 9200 от MediaTek также поддерживает 320-мегапиксельную камеру.
По слухам, датчик камеры HP7 на 200 Мп в целом соответствует 200-мегапиксельной камере HP2 Galaxy S23 Ultra, хотя и с чуть большими пикселями, что может придать лучшего качества изображениям. Однако Revegnus предполагает, что этот сенсор не будет установлен в телефоне Samsung – сначала он планировался для Galaxy S25 Ultra, но от этого отказались из-за «чрезмерно высокой стоимости».
В то же время 50-мегапиксельный датчик GN6 может стать первым однодюймовым датчиком Samsung с размером пикселя, идентичным известному сенсору Sony IMX989. Последний используется несколькими китайскими производителями, включая Oppo в Find X6 Pro, Xiaomi в Xiaomi 13 Pro и Vivo в Vivo X90 Pro Plus.
По словам источника, этот датчик вряд ли будет использоваться в телефонах Samsung; однако, ожидается, что он найдет свое применение среди китайских изделий. Если компания действительно его разработает, то это увеличит выбор для производителей смартфонов.
Источник: Phonearena, Androidauthority