От бренда Fox не осталось и следа. Disney переименовала студию 20th Century Fox в 20th Television





Корпорация The Walt Disney Company окончательно избавилась от бренда Fox — студия 20th Century Fox последней лишилась слова «Fox» и отныне называется просто 20th Television. Переименование 20th Century Fox является частью более широкой стратегии реорганизации и ребрендинга телевизионных студий компании.

Одновременно студия Fox 21 Television Studios сменила название на Touchstone Television (этот бренд компания не использовала с 2007 года). Кроме того, частью этого ребрендинга станет объединение ABC Studios и ее дочернего подразделения ABC Signature под брендом ABC Signature.

Новые логотипы и заставки можно будет увидеть этой осенью в новых эпизодах «Симпсонов», «Гриффинов», «Американского папаши!» и «Закусочной Боба». В то же время уже выпущенные эпизоды телешоу на стриминговых платформах и онлайн-магазинах останутся с оригинальными логотипами.

Переименование 20th Century Fox TV и Fox 21 Television Studios не стало большой неожиданностью, так как еще в начале года Disney переименовала киностудии 20th Century Fox и Fox Searchlight, убрав слово «Fox» из их названий. Почему в случае студии 20th Century Fox компания Disney выбрала не более логичный вариант 20th Century Television, а 20th Television, остается лишь гадать. Как бы там ни было, учитывая, что на дворе уже 21 век, оба варианта представляются устаревшими.

Как сообщает Variety, отказ от использования бренда Fox было одним из условий сделки между Disney и 21st Century Fox во избежание путаницы с «новой» и старой Fox. По ее условиям, напомним, вещательная сеть Fox и каналы Fox News и Fox Sports были выделены в отдельное юридическое лицо Fox Corporation и остались под управлением Руперта Мёрдока — основателя 21st Century Fox.

В то же время слово «Fox» в современном медиапространстве США ассоцируется с сексуальными скандалами в новостной сети Fox News и «токсичностью» основателя и бывшего главы Fox Corporation Руперта Мердока. Ранее проскакивали сообщения, что это, в числе прочего, повлияло на принятие решения о ребрендинге.

Источник: The Verge