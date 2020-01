Прощай, «лиса». Disney переименует киностудии 20th Century Fox и Fox Searchlight, убрав слово «Fox» из названий

На днях корпорация The Walt Disney Company объявила о ребрендинге 20th Century Fox и Fox Searchlight — из названий киностудий исчезнет слово «Fox». По окончании ребрендинга студии будут называться 20th Century Studios и Searchlight Pictures.

Слово «Fox» исчезнет из логотипов 20th Century Fox и Fox Searchlight, но остальные элементы никаких изменений не претерпят. К слову, логотип 20th Century Fox оставался неизменным с 1935 года с момента объединения Fox Film Corporation и Twentieth Century Pictures в одну компанию.

Сам процесс уже запущен, а первым фильмом, в титрах которого мы увидим новое название 20th Century Studios станет приключенческая картина «Зов предков» / The Call of the Wild по роману Джека Лондона с Харрисоном Фордом (премьера — 19 февраля).

Сообщается, что в Disney также обсуждают переименование телевизионных студий 20th Century Fox Television и Fox 21 Television Studios, но окончательное решение по ним еще не принято.

Никаких объяснений Disney касательно решения о ребрендинге 20th Century Fox не предоставила. По сообщениям СМИ, Disney попросту хочет сделать так, чтобы ничего больше не напоминало о медиакорпорации Fox, предыдущем владельце студии. Также инсайдеры сообщают, что слово «Fox» в современном медиапространстве США ассоцируется с сексуальными скандалами в новостной сети Fox News и «токсичностью» основателя и бывшего главы Fox Corporation Руперта Мердока. И это якобы повлияло на принятие решения о ребрендинге.

Источник: Variety и CNN