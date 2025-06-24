Новости Крипто 24.06.2025 в 20:34 comment views icon

XRP растет, биткоин превысил $106 тыс. на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем

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Тетяна Нечет

Автор новостей

XRP растет, биткоин превысил $106 тыс. на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем

Биткоин опускался ниже $100 тыс. впервые с мая

после ударов по ядерным объектам Ирана. Теперь же цифровое золото превысило отметку в $106 тыс. после объявления прекращения огня между Ираном и Израилем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли примерно на 0,5%, а цена на сырую нефть упала до $65 с $75.

Движение некоторых альткоинов было очень сильным: ETH, XRP и SOL выросли на 8%-10%.

Сильные колебания цен привели к тому, что за последние 24 часа было ликвидировано 117 274 трейдеров, общая сумма составила $408,01 млн.
Самая большая позиция ликвидирована на Binance: это была торговая пара ETHUSDT стоимостью $12,14 млн.

Накануне аналитики прогнозировали, что ликвидации могут достичь $15 млрд, если BTC вырастет на 10%.

 

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