На фоне беспорядков в Иране резко возросло использование биткоина

Отчет аналитической блокчейн-компании Chainalysis свидетельствует о резком росте использования биткоина в Иране в течение последнего месяца. С начала протестов объем выводов на сумму более $10 тыс. в кошельки с самостоятельным хранением вырос на 262%.

В отчете проанализирован рост объемов вывода средств с криптобирж на неизвестные биткоин-адреса, что указывает на отказ части населения от централизованной финансовой системы в пользу децентрализованных P2P-расчетов. Среди причин повышенного интереса к self-custody биткоина в отчете называют стремительное обесценивание иранского риала и растущую потребность граждан действовать вне финансовых каналов, контролируемых государством.

Аналитики также зафиксировали всплески криптоактивности в Иране во время других значительных внутренних и геополитических событий, в частности после терактов в Кермане в январе 2024 года, ракетных ударов Ирана по Израилю в октябре 2024 года и во время так называемой 12-дневной войны. В этот же период крупнейшая и самая популярная иранская биржа Nobitex подверглась взлому на $90 млн.

«Эта модель роста выводов BTC в периоды повышенной нестабильности отражает глобальный тренд, который мы наблюдали и в других регионах, охваченных войнами, экономическими кризисами или государственными репрессиями», — отмечается в отчете.

Chainalysis напоминает, что это не первый случай резкого роста принятия биткоина в условиях кризиса. Ранее компания фиксировала подобные тенденции в Украине на фоне войны с Россией, а также в Аргентине и Венесуэле во время девальвации национальных валют. Протесты в Иране продолжаются с конца декабря. В их контексте использование биткоина рассматривается и как форма протеста — добровольный выход граждан из традиционной финансовой системы.

В то же время иранский режим, по данным аналитиков, также использует криптовалюты для обхода санкций и отмывания средств. Тот же отчет Chainalysis указывает, что Корпус стражей исламской революции (IRGC) может обеспечивать около половины всей криптоактивности в Иране, общий объем которой оценивается в $7,78 млрд. Отдельный отчет TRM Labs ранее сообщал, что две криптобиржи в Великобритании фактически были прикрытием для иранского режима, а аналитики Elliptic еще раньше указывали на участие Ирана в майнинге биткоина с целью монетизации энергоресурсов.

Биткоин — не единственная технология, которая оказалась полезной для иранцев во время протестов. Наличие Starlink стало одной из из ключевых причин, почему информация вообще смогла выходить из страны в условиях введенных властями интернет-блэкаутов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Gizmodo.com