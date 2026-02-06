От создателей "Одни из нас": HBO анонсировала сериал по Baldur's Gate 3

tradfi
HBO Max официально запускает сериал во вселенной Baldur’s Gate 3 во главе с Крейгом Мейзиным — сценаристом и шоураннером «Одни из нас». Он уже подписал контракт на работу.


Сериал станет прямым продолжение Baldur’s Gate 3, а не экранизацией сюжета игры. Шоу будет развивать историю уже после событий, созданных Larian Studios и Wizards of the Coast. Для HBO это шанс не повторять предыдущие ошибки и одновременно расширять мир Dungeons & Dragons в телевизионном формате.

«После почти 1000 часов, проведенных в невероятном мире Baldur’s Gate 3, мечта осуществилась — иметь возможность продолжить историю, созданную Larian и Wizards of The Coast», — говорит Мейзин.

Он также отметил, что как фанат хочет перенести Baldur’s Gate на экран «с максимальным уважением и любовью» к оригиналу. Выбор адаптации можно назвать логичным, поскольку Baldur’s Gate — это не просто успешная серия игр. Например, основная локация Брама Балдура является одним из ключевых мест в сеттинге Забытых Королевств D&D, вокруг которой созданы романы, комиксы и истории культовых персонажей, в частности темного эльфа Дриззта До’Урдена. Шоу будет иметь огромный и давно сформированный лор, чтобы написать свою историю.

Для Мейзина это еще одна большая игровая вселенная после «Одних из нас». До этого он получил мировое признание благодаря «Чернобылю» на HBO. В случае Baldur’s Gate он получает значительно больше свободы, чем в The Last of Us, где сюжет уже был четко прописан игровыми событиями.

Пока нет деталей относительно актерского состава, даты выхода или формата шоу.


