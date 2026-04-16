Сериал ужасов "Извне", который хвалил Стивен Кинг, завершится на 5 сезоне

Популярный хоррор-сериал «Извне» / From официально получил финальную точку. Правда, она появится позже, чем ожидалось. Если раньше речь шла о завершении после 4-го сезона, то теперь стало известно, что проект закроют после 5-го сезона.





О завершении шоу сообщили исполнительные продюсеры Джон Гриффин, Джефф Пинкер и Джек Бендер. Они уже работают над финальным сезоном и прямо заявили, что история изначально была рассчитана на пять частей. То есть финал не станет вынужденным решением, а логично завершит историю так, как задумывали сценаристы.

«Пятый сезон стартовал! Мы невероятно рады объявить, что уже официально начали работу над пятым сезоном, а это значит, что у нас будет шанс довести нашу историю до конца. Это означает, что вопросы получат ответы, ответы будут поставлены под сомнение, и, безусловно, будет каскад слез и ужасов между ними. Мы благодарны за поддержку нашим друзьям и партнерам в MGM+, и мы бесконечно благодарны за бешеную страсть всей нашей семьи. Мы рады поделиться с вами 4 сезоном и надеемся, что он разожжет ваш аппетит к тому, что нас ждет», — сообщили Джон Гриффин, Джефф Пинкер и Джек Бендер в совместном заявлении.

Сериал «Извне» дебютировал в феврале 2022 года на платформе MGM+ и быстро стал самым популярным проектом сервиса. Сюжет начинается с городка-ловушки, который не отпускает своих жителей. В городок можно заехать, но покинуть его уже невозможно — все дороги ведут обратно. Но это не единственная проблема. Днем все выглядит относительно спокойно, но ночью по улицам бродят монстры. И очень важно не впускать их в свой дом.

Со временем история вышла за пределы классического хоррора. Сюжет начал смешивать научную фантастику и сверхъестественные элементы. У в третьем сезоне появился загадочный «Человек в желтом», а также намек на путешествия во времени.





4-й сезон «Извне» появится на экранах уже 19 апреля. Новый сезон продолжит историю после одного из самых громких клифгенгеров сериала. В финале предыдущей части появился новый антагонист, а также сюжет намекнул на гибель одного из ключевых персонажей. Это существенно подняло интерес перед продолжением.

В сериале снялись Гарольд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бейли, Дэвид Алпей, Элизабет Сондерс, Скотт МакКорд, Рикки Хэ и Хлоя Ван Ландшут. Съемки проходят в Галифаксе, Канада, и продолжаются там до сегодняшнего дня.

Интересно, что сериал получил поддержку даже от Стивена Кинга. Он одним из первых похвалил сериал и сравнил его с культовым «Затерянные» / Lost. Хотя эти проекты разные, их объединяет формат «загадочной истории», которая постоянно держит зрителя в напряжении.

Источник: screenrant