Отчёт Microsoft: доходы от Windows OEM упали на 28%, устройств – на 30%, Xbox – на 30%. Но в целом выручка выросла на 7%

Корпорация Microsoft опубликовала результаты финасово-хозяйственной деятельности по итогам третьего квартала финансового 2023 года. Спад на рынке ПК существенно повлиял на эффективность компании. Тем не менее в отчётном квартале Microsoft смогла нарастить выручку на 7% (до $52,9 млрд) и чистую прибыль на 9% ($18,3 млрд). В то время как доходы от Windows, Xbox и устройств сильно просели в минувшем квартале, облачные, офисные и серверные сегменты бизнеса Microsoft компенсировали падения в других областях.

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В третьем квартале финансового 2023 года доходы направления Windows OEM упали на 28%. Продажи устройств Microsoft (включая Surface, HoloLens и компьютерных аксессуаров) упали на 30%. Несмотря на падение доходов, «спрос на ПК оказался немного лучше, чем мы ожидали», — заявила финансовый директор Microsoft Эми Худ.

Компания отдельно считает доходы от продажи устройств Xbox. В этом сегменте также наблюдается падение продаж на 30%. В то же время доход от продажи контента и сервисов Xbox увеличился на 3% благодаря росту Xbox Game Pass. В целом доход от игр снизился на 4%. При этом Microsoft зафиксировала рекорды третьего квартала по количеству активных пользователей в месяц и активных устройств в месяц для Xbox. Microsoft почти достигла дохода в $1 млрд от подписок. В начале этого месяца PC Game Pass был запущен на 40 новых рынках, в том числе в Украине.

В целом, из-за слабых результатов направлений Windows OEM, Xbox и устройств общие доходы подразделения Microsoft More Personal Computing снизились на 9% – до $13,3 млрд.

В то же время доход от Office, облачных и серверных продуктов компенсировал проседание других сегментов. Доходы от серверных продуктов и облачных сервисов выросли на 17 %, а доходы от Azure — на 27 %.

Количество подписчиков Microsoft 365 среди потребителей в отчётном квартале выросло на 12% до 65,4 млн. Доходы от коммерческих продуктов Office и облачных сервисов в этом квартале также выросли на 13%, а доходы от коммерческих пользователей Office 365 — на 14%. Сервис LinkedIn продемонстрировал «рекордное взаимодействие» – сеансы в социальной сети выросли на 15%, а доход — на 8%. У Microsoft Teams теперь 300 млн активных пользователей по сравнению с 280 млн в январе.

Источник: The Verge