Отложенные письма и денежные переводы теперь доступны и пользователям Gmail для iOS

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Еще в марте прошлого года приложение Gmail для Android получило интеграцию с кошельком Google Wallet, благодаря чему в приложении стало возможно отправлять и получать деньги (в Украине функция пока не работает). И вот сейчас, спустя год с небольшим, эта функциональность стала доступна в iOS-версии мобильного почтовика поискового гиганта.

С точки зрения работы функциональности никаких отличий, конечно, нет. Достаточно нажать на кнопку «вложение» (attachment) и выбрать, хотите вы отправить или запросить средства у другого адресата. То есть, деньги через Gmail отправляются точно так же, как фотографии и прочие файлы – просто и удобно. Деньги, поступающие посредством Gmail, можно сразу перевести на прикрепленную к аккаунту банковскую карту.

По сути, для пользователей iOS эта возможность – альтернатива функции Apple Pay Cash, которая позволяет переводить деньги в приложении iMessage.

Одновременно с денежными переводами приложение Gmail для iOS получило еще одну функциональность – отложенные письма. Напомним, на Android функция Snooze, позволяющая откладывать менее срочные письма на потом, появилась две недели назад, когда был запущен обновленный интерфейс веб-версии электронной почты Gmail.

Распространение новой версии уже началось, но, как всегда, на это займет какое-то время.

Источник: App Store