Отмененный смартфон-слайдер LG c «растягивающимся» экраном показали на видео

Год назад LG объявила о выходе из бизнеса смартфонов и отменила релизы новых устройств. Одно из них, смартфон с раскладным экраном, мы можем увидеть в длинном видеообзоре, который на днях выложили в сеть.

Удивительно, но гаджет выглядит как законченное устройство. LG заявляла, что хочет выпустить его до конца 2021 года и многие посчитали эти планы слишком амбициозными. На видео демонстрируется вполне готовое к продажам устройство — в комплекте с розничной упаковкой и аксессуарами.

LG, предположительно, продала оставшиеся раскладные смартфоны своим сотрудникам — это объясняет, откуда взялось отмененное устройство на видео.

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Конечно, главное преимущество устройства — это экран. Его размеры в развернутом состояние составляют 7,4 дюйма от угла до угла, а в полностью свернутом — 6,8 дюйма. Механизм разворачивания схож с концептуальным телефоном Oppo X 2021, при этом рамка телефона LG расширяется, чтобы постепенно развернуть его гибкий OLED-экран.

В случае с LG на задней панели устройства также есть дисплей, который, похоже, может отображать уведомления.

В телефоне, похоже, используется относительно мощный движок для развертывания экрана. На видео это подтверждается тем, что он способен сдвинуть даже небольшую стопку книг на столе.

Однако он не идеален — в развернутом виде в правой части экрана телефона видны складки. Также неясно, насколько долговечен дисплей и сколько свертываний он может выдержать.

Видео также показывает, что «кружок» на его задней панели, который некоторые ранее считали датчиком третьей камеры, на самом деле является считывателем отпечатков пальцев. Выше него расположены основная камеры на 64 мегапикселя и сверхширокоугольная на 12 мегапикселей.

Забавно, что слот для SIM-карты телефона скрыт на задней панели телефона и открывается, когда телефон разворачивается.

Внутри устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 888 (это флагман в год выпуска устройства), 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти и аккумулятором емкостью 4500 мАч.

Хотя подразделения LG по производству смартфонов больше нет, немало компаний сейчас работает над раскладными устройствами, и есть хорошие шансы, что одна из них в конечном итоге выйдет на рынок. Помимо упомянутого выше прототипа Oppo, TCL и Samsung Display также проявили интерес к технологии.

Источник: The Verge