Отменить никогда не поздно. Искусственный интеллект Apple оконфузился в бета-версии, «подыгрывая» почтовым мошенникам

Apple Intelligence уже появился в бете iOS 18.1 для разработчиков, но работает он, как оказалось, не лучшим образом.

Как сообщает сайт Android Authority, искусственный интеллект Apple обозначает фишинговые электронные письма в почтовом приложении как приоритетные. Фильтр работает таким образом, что, кажется, не учитывает адрес отправителя, а просто сканирует текст.

Apple Intelligence — это, пожалуй, самая важная особенность iOS 18, которая включает собственные функции искусственного интеллекта в ОС. И хотя она вряд ли будет представлена публике раньше октября, разработчики могут ее протестировать в бете уже сейчас, а Apple, надеемся, исправит до выпуска все недостатки.

Сообщения о том, что Apple Intelligence подыгрывает «почтовым» мошенникам, сейчас распространяют на Reddit.

Стоит отметить, что проблема с фишингом — давняя для Apple Mail, поскольку нынешние автоматические инструменты не всегда работают эффективно. В то же время Apple Intelligence, которая должна была бы устранить ее, пока только ухудшает ситуацию.

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