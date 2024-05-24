Папа Римский готовится канонизировать веб-разработчика-«святого покровителя интернета»

Папа Римский Франциск официально приписал второе чудо разработчику веб-сайтов Карло Асутису, который умер в в возрасте 15 лет от лейкемии.
Широкой общественности он известен, прежде всего как автор веб-сайта с перечнем евхаристических чудес и списком утвержденных Католической Церковью явлений Пресвятой Девы Марии.
После приписывания второго чуда должна официально начаться процедура причисления к лику святых, рассказывает Инсайдер.
Канонизация происходит после двух чудес, которые связаны с молитвами, обращенными к человеку после его смерти.
- Первое чудо. Бразильский мальчик с дефектом поджелудочной железы от рождения исцелился после молитвы к Акутису.
- Второе чудо. Девочка из Коста-Рики попала в аварию, врачи были уверены, что она не выживет. Ее мать молилась у могилы Асутиса в Италии и в результате ее дочь вскоре выздоровела.
Карло Акутис родился в 1991 году в Великобритании и вырос в Италии. Его иногда называют «божьим влиятельным деятелем» и «святым покровителем интернета».
Его вера имела две особые добродетели — любовь к Евхаристии, которую Карло принимал ежедневно и к бедным, которым всегда старался помогать, работал волонтером в столовой для нуждающихся, которую содержали братья-францисканцы.
О лейкемии узнал за два месяца до смерти. Его болезнь имела острое течение и развивалась очень быстро.
В 2023 году должен выйти полнометражный фильм, посвященный истории жизни Карло Асутиса, также создана компьютерная игра Acutis Game.
Карло Асутис стал первым представителем поколения «миллениалов», причисленным к лику Блаженных РКЦ. Когда именно будет канонизация неизвестно.