Папа Римский готовится канонизировать веб-разработчика-«святого покровителя интернета»

Папа Римский Франциск официально приписал второе чудо разработчику веб-сайтов Карло Асутису, который умер в в возрасте 15 лет от лейкемии.

Широкой общественности он известен, прежде всего как автор веб-сайта с перечнем евхаристических чудес и списком утвержденных Католической Церковью явлений Пресвятой Девы Марии.

После приписывания второго чуда должна официально начаться процедура причисления к лику святых, рассказывает Инсайдер.

Канонизация происходит после двух чудес, которые связаны с молитвами, обращенными к человеку после его смерти.

Первое чудо. Бразильский мальчик с дефектом поджелудочной железы от рождения исцелился после молитвы к Акутису.

Второе чудо. Девочка из Коста-Рики попала в аварию, врачи были уверены, что она не выживет. Ее мать молилась у могилы Асутиса в Италии и в результате ее дочь вскоре выздоровела.

Карло Акутис родился в 1991 году в Великобритании и вырос в Италии. Его иногда называют «божьим влиятельным деятелем» и «святым покровителем интернета».

Его вера имела две особые добродетели — любовь к Евхаристии, которую Карло принимал ежедневно и к бедным, которым всегда старался помогать, работал волонтером в столовой для нуждающихся, которую содержали братья-францисканцы.

Онлайн-курс "Project Manager" від Laba. Станьте проджектом, що вміє передбачати ризики наперед і доводити проєкт до результату, який хочуть замовники. Поділиться досвідом Павло Харіков, former Head of PMO в Kyivstar. Програма курсу і реєстрація

О лейкемии узнал за два месяца до смерти. Его болезнь имела острое течение и развивалась очень быстро.

В 2023 году должен выйти полнометражный фильм, посвященный истории жизни Карло Асутиса, также создана компьютерная игра Acutis Game.

Карло Асутис стал первым представителем поколения «миллениалов», причисленным к лику Блаженных РКЦ. Когда именно будет канонизация неизвестно.