Партнер Сороса ставит против акций Apple, Tesla, NVIDIA и других топов и советует покупать золото – назревает большой кризис

Джим Роджерс, гуру рынков, который вместе с Джорджем Соросом основал Soros Fund Management, ожидает, что цены на основные активы резко упадут и произойдет экономическая катастрофа. Он планирует получить прибыль на ставках против топов фондового рынка, таких как Tesla или NVIDIA, когда для этого придет время.

«Облигации – это пузырь, недвижимость во многих странах – это пузырь, акции готовятся к пузырю», – говорит опытный инвестор в интервью Soar Financially.

Роджерс сбросил много своих акций и облигаций, но пока не занимается шортингом в ожидании конца. Он видит признаки приближения краха, среди которых поведение некоторых акций, тянущих главные индексы вверх в этом году, а также начинающие инвесторы, которые хвалятся, как легко они заработали деньги на торговле акциями.

Джим Роджерс говорит, что ему очень хочется сделать ставку против акций «великолепной семерки» – Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla и NVIDIA: «Когда рынок подходит к концу, последние топы становятся лучшими шортами».

81-летний Роджерс предполагает, что вскоре экономика США столкнется с проблемами из-за роста долгов. «Я подозреваю, что в следующем году все будет не таким счастливым». Он не уверен, будет ли это рецессия или умеренный спад, но обеспокоен тем фактом, что до сих пор не было длительного экономического спада после финансового кризиса 2008 года – глобальная долговая нагрузка с тех пор существенно увеличилась.

«Следующая проблема должна стать самой плохой в моей жизни, потому что долг просто невероятный».

Роджерс посоветовал вкладываться в ценные металлы, наиболее устойчивые во время кризиса: «У каждого под кроватью должно быть немного серебра и золота».

Инфляция, значительно остывшая в прошлом году, снова ускорится до болезненных уровней. Более того, Роджерс обвинил Федеральную резервную систему США в том, что она не имеет представления о том, что она делает, а также называет всех руководителей центрального банка за последнее столетие, кроме нескольких, бессмысленными бюрократами и учеными.

Впрочем, Джим Роджерс уже несколько лет предрекает худший спад в своей жизни, но похоже, что рынки игнорируют его предупреждение.

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Источник: Markets Insider, фото REUTERS