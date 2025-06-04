Поддержка AMD Ryzen Zen 6 и Intel Core Ultra 3 появилась в AIDA64

Новое поколение процессоров AMD и бюджетные чипы Intel приближаются. Поддержка Ryzen следующего поколения на архитектуре Zen 6 и недорогих Arrow Lake-H/S уже в бете AIDA64.

В списке изменений бета-версии информационно-тестовой программы появился пункт «Предварительная поддержка настольных, серверных и мобильных процессоров AMD следующего поколения». Уже через день вышло еще одно обновление, в котором говорится о новых чипах Intel (Core Ultra 3, Arrow Lake-H и S).

Упоминание процессоров не означает их скорый выход или раскрытие всех характеристик. Если обратиться к истории тестового пакета, то можно увидеть закономерность, что подобные упоминания появляются примерно за год до их запуска. Если же посмотреть на историю релизов AMD, то ожидать вероятные Ryzen 10000 (как бы они не назывались, учитывая очевидное неудобство простого увеличения числа).

В последнее время случалось не слишком много утечек о следующем поколении AMD Ryzen. В мае ITC.ua сообщал об утечке, согласно которой чипы Morpheus или Medusa выйдут на год раньше, чем консоль PlayStation следующего поколения (которые будут строиться на процессорах следующего поколения. Согласно слухам о консолях, это дает временные рамки до начала 2027 года, что согласуется с предположением выше.

О разработке AMD Zen 6 AMD Zen 6 известно с позапрошлого года. Источником утечки является вероятный старший инженер разработки чипов компании. Уже тогда сообщалось об изготовлении чипов по технологии 2 нм. В дорожных картах AMD Zen 6 появилась еще в 2022 году. В прошлом году сообщалось, что Zen 6 под кодовым названием Medusa может получить графическую архитектуру RDNA 5. Тогда речь шла о последний квартал 2026 года или начало 2027 года. Ожидается, что новые десктопные процессоры останутся совместимыми с сокетом AM5.

Источник: Tom’s Hardware