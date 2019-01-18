Патентные изображения показывают, как может выглядеть смартфон Google Pixel 4 — одинаково узкие рамки по всему периметру дисплея и всего один модуль в основной камере

На днях в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) были обнаружены весьма интересные патентные изображения, которые явно относятся к будущему флагманскому смартфону Google Pixel 4 и демонстрируют нам один из рассматриваемых разработчиками вариантов его дизайна.

Устройство не называется Pixel 4 в патентной заявке, но преемственность поколений явно прослеживается, особенно с тыльной стороны. Впрочем, как известно, у актуального третьего поколения смартфона Google Pixel полностью вся задняя панель покрыта стеклом, две части которого окрашены в разные оттенки. У смартфона же на изображениях стеклянной является только верхняя часть, а нижняя — металлическая. То есть, как у Pixel 2. Но что еще интереснее, так это сканер отпечатков пальцев в привычном месте на задней панели и один единственный модуль в основной камере! До сих пор Google отлично удавалось убеждать, что для качественных снимков главное не количество модулей в камере, а правильное программное обеспечение. С другой стороны, Huawei на примере Huawei P20 Pro и Huawei Mate 20 Pro доказала, что один модуль хорошо, а три — еще лучше.

Google и раньше во многом выбирала свой путь, не обращая внимания на тренды, но с учетом того, что топовая модель линейки Samsung Galaxy S10 будет включать камеру с четырьмя модулями, Nokia 9 PureView первой в мире получит «пятерную» камеру, и даже Apple раздумывает над тройной основной камерой для iPhone XI, такой шаг кажется крайне рискованным. Впрочем, надо не забывать, что пока речь о патентной заявке.

Не меньше интереса вызывает лицевая сторона предполагаемого Google Pixel 4. Практически всю площадь занимает экран с очень узкими рамками по всему периметру. На лицевой панели не видно ни вырезов, ни отверстий, ни фронтальной камеры, ни каких-либо датчиков. Единственное — это прорези динамиков на верхней и нижней гранях корпуса, как у последних флагманов Meizu (только у Meizu один динамик сверху). Возвращаясь к отсутствию фронтальной камеры, поскольку технология ее незаметного размещения под дисплеем ожидается только в 2020 году, то можно предположить конструкцию слайдера, как у Xiaomi Mi Mix 3 и Honor Magic 2.

На правой грани можно увидеть кнопки включения и регулировки громкости, на левой — слот для установки SIM-карты. На нижней грани есть разъем USB-C, а вот разъема 3,5 мм для подключения наушников, который должен вернуть грядущий недорогой Google Pixel 3 Lite, не видно.

Анонс смартфона Google Pixel 4 ожидается в октябре.

Источник: Gizmochina