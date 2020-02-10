Payoneer исследовал рынок украинских фрилансеров: почасовая ставка, образование, гендерное и возрастное неравенство и т.д. [инфографика]





Платежная платформа Payoneer провела глобальный опрос более 7000 фрилансеров среди своих пользователей, с целью изучения демографии уровня оплаты и удовлетворенности, а также других факторов, которые влияют на развитие фриланс экономики. Порядка 15% опрашиваемых респондентов оказались фрилансерами из Украины, так что полученная информация справедлива и для нашей страны.

Согласно полученным данным, миллениалы и поколение-Z ожидаемо составляют наибольшую часть рабочей силы как на международном рынке фриланса, так и в Украине – как наиболее активная и осведомленная в современных технологиях часть населения. При этом украинские фрилансеры в среднем более образованы: 84% имеют полное высшее образование, в то время как глобально этот показатель составляет только 79%.

Наиболее популярные области деятельности украинских фрилансеров – это графический и веб-дизайн, программирование, IT, создание мультимедиа, маркетинг и копирайтинг. В этих индустриях работает 79% опрашиваемых фрилансеров.

Также следует отметить, что средние почасовые ставки в некоторых индустриях значительно отстают от мировых. Это, прежде всего, создание мультимедиа, переводы, управление проектами, поддержка клиентов, продажи и финансы. В то же время в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями меньше и много украинских фрилансеров стремятся заработать при помощи своих технических компетенций.

В Украине гендерное неравенство в доходах фрилансеров выражено больше чем в мире. Украинские женщины получают 74% средней почасовой ставки мужчин, в то время как в мире этот разрыв меньше – 84%.

Стоит отметить, что частично гендерное неравенство доходов вызвано специализацией мужчин в технических областях с высокими рейтами – программирование и ІТ. При этом, женщины зарабатывают больше в наиболее популярной нише – графический и веб-дизайн: средняя почасовая ставка составляет $18,8, в то время как у мужчин — $17,7.

Еще более сложной является ситуация с возрастным неравенством на рынке фриланса. И в Украине, и в мире, фрилансеры старше 45 лет составляют меньше 10% в общем количестве. Но, если глобально рейты фрилансеров растут с опытом, в Украине фрилансеры старшего и пожилого возраста получают значительно меньше.

Основным способом поиска работы являются маркетплейсы (UpWork, Fiverr) – 71% фрилансеров в Украине и 68% фрилансеров в мире продвигают свои услуги на этих платформах. Также достаточно популярным есть поиск работы по рекомендациям – 15% украинских фрилансеров находят большую часть заказов посредством «сарафанного радио».

В заключение Payoneer отметил, что фриланс развивается по всему миру, что вызвано, в первую очередь, демографическими изменениями, новыми технологиями и изменениями рабочей парадигмы. Современные технологии делают удаленную работу доступной и более эффективной; онлайн-площадки и социальные сети позволяют фрилансерам продвигать свои навыки и упрощать поиск работы; международные платежные платформы упрощают получение платежей в любой валюте от клиентов из любой точки мира.

В целом, тенденции украинского рынка совпадают с мировыми: большая часть фрилансеров младше 35 лет, мужчин-фрилансеров значительно больше чем женщин и уровень удовлетворенности работой тесно связан с уровнем годового дохода. Проведенное исследование показало, что фриланс предоставляет привлекательные возможности для украинских искателей, и почасовые ставки в технических нишах находятся на уровне со средними глобальными показателями.

К сожалению, на рынке все еще присутствует гендерное и возрастное неравенство в занятости и оплате труда фрилансерам. Если на глобальном рынке фрилансеры старшего возраста получают больше, в Украине можно наблюдать противоположную динамику. В определенной степени, это может быть вызвано отсутствием осведомленности о существующем спросе и необходимых технических навыках среди населения преклонного возраста.

Источник: Payoneer