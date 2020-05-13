«Печальный день для Telegram»​. Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON





О проекте блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram, развиваемом популярным мессенджером Telegram, мы за последние два года писали множество раз. Изначально компания планировала запустить платформу до 31 октября 2019 года, но сроки неоднократно сдвигались из-за проблем с американским регулятором. 12 мая Павел Дуров опубликовал открытое письмо, в котором объявил о закрытии TON и полном выходе его компании из проекта.

Как рассказывает Дуров, в течение последних двух с половиной лет разработчики компании работали над платформой TON и криптовалютой Gram, разделяющей принципы децентрализации, как у первопроходцев Bitcoin и Ethereum, но с более широкими возможностями масштабирования и более высокой скоростью обработки транзакций. Мы очень гордились результатом. Благодаря интеграции с Telegram команда TON смогла произвести революцию в том, как люди хранят и переводят средства и информацию. Но американский суд положил конец проекту TON.

Дуров провел аналогию между TON и золотой шахтой.

«Представьте, что несколько человек вложились в золотую шахту, чтобы затем разделить добытое золото. Затем пришёл судья и сказал: “Эти люди вложили деньги для получения прибыли: они не хотят оставить золото себе, а планируют продать его другим людям. Поэтому им нельзя заниматься добычей”». Именно это произошло с TON — шахтой и Gram — золотом.

По словам Дурова, американский суд постановил, что Gram нельзя распространять не только в США, но во всем мире, чтобы сделать невозможным для пользователей получить доступ к блокчейн-платформе после ее запуска.

«К сожалению, американский судья прав в одном: мы, люди за пределами США, можем голосовать за наших президентов и выбирать наши парламенты, но мы всё ещё зависим от США, когда речь идёт о финансах и технологиях. США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счёт в мире. Эта страна может использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Так что да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на их территории. К сожалению, мы — 96% населения мира, проживающего в других местах, — зависим от людей, которых избирают 4% жителей США». Павел Дуров основатель Telegram

В своем телеграм-канале Дуров особо подчеркнул, что участием Telegram в разработке TON закончено. Он призвал пользователей не доверять деньги или данные проектам, использующим бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов. По его словам, никто из команды TON не участвует ни в одном из таких сторонних проектов.

Источник: Telegram и VC