Пентагон поразило то, как программисты SpaceX строчкой кода отразили попытки россиян заглушить Starlink в Украине

В марте SpaceX оперативно отреагировала на попытки россии заглушить сигналы Starlink после запуска спутникового интернета в Украине для обеспечения связью районов, пострадавших от военных действий. Илон Маск направил более пяти тысяч терминалов Starlink.

Директор отдела радиоэлектронной борьбы в канцелярии министра обороны США Дэйв Тремпер рассказал о предпринятых шагах.

«На следующий день [после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о российских попытках глушения], добавил строку кода и исправил ее. И вдруг эта [российская атака] перестала быть эффективной. С точки зрения технолога РЭБ (радиоэлектронной борьбы), это фантастика… и то, как они это сделали, меня поразило». Дэйв Тремпер

Такой опыт электромагнитной войны заинтересовал Пентагон, и эксперты ведомства заявили, что США должны улучшить собственные системы быстрого реагирования на РЭБ. Военные могут многому научиться у того, как частный сектор справился с этими ситуациями.

Бригадный генерал Тэд Кларк, директор управления превосходства электромагнитного спектра ВВС США считает, что современные войны будут все чаще включать электромагнитную войну, особенно для формирования поля боя, когда начинаются конфликты.

По словам Кларка, будет недостаточно просто купить модернизированные версии устаревших систем — США должны создать технологии, обеспечивающие гораздо большую устойчивость и скорость реагирования, включая искусственный интеллект и машинное обучение.

Кларк добавил, что разрабатываемая США система Compass Call EC-37B, является ярким примером того, как цифровая инженерия меняет подход службы к новым возможностям электромагнитной войны. Программисты и инженеры работают с операторами Compass Call на земле, чтобы найти творческие способы подавления сигналов противника.

«Это очень сложная проблема, если у вас нет хорошо обученных операторов. Степень координации и синхронизации этих типов операций такова, что недостаточно обученному оператору будет сложнее успешно справиться с такими событиями». Дэйв Тремпер

Эксперт добавил, что Пентагон ожидал от россии «намного более сильных» средств радиоэлектронной борьбы.