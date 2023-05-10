«‎Переполненная комната»: Аманда Сейфрид исследует расстройство личности «преступника» Тома Холланда в новом психологическом триллере Apple

Apple TV+ опубликовала первый трейлер будущего лимитированного сериала в жанре психологического триллера «Переполненная комната» / The Crowded Room с Томом Холландом, Амандой Сейфрид и Эмми Россум в главных ролях.

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Действие сериала «Переполненная комната» разворачивается летом 1979 года в жарком Манхеттене после ареста застенчивого и антисоциального подростка Дэнни Салливана (Холланд) за причастность к стрельбе в Рокфеллер-центре. Следователь Рия Гудвин (Сейфрид) исследует прошлое Дэнни, помогая разобраться парню в том, что его побуждало к преступлениям.

Сценарист Акива Голдсман (получил «Оскар» за сценарий фильма «Игры разума») вдохновлялся документальным романом Дэниела Киза 1981 года, рассказывающем о Билли Миллигане, который страдал раздвоением личности и обвинялся в многочисленных преступлениях. Билли стал первым человеком, оправданным из-за расстройства личности.

Холланд рассказал в интервью Entertainment Weekly, что настолько увлекся персонажем, что после девяти месяцев съемок ему было трудно отличить себя от Дэнни Салливана:

«Я был им, но в своей реальной жизни. Помню, как у меня было небольшое расстройство дома, и я думал, что мне нужно побрить голову, чтобы избавиться от этого персонажа. Однако съемки продолжались, и я решил этого не делать… Я такого никогда испытывал раньше».

Холланд также выступает исполнительным продюсером фильма, а среди актерского состава появятся Саша Лейн, Уилл Чейз, Лиор Раз, Джейсон Айзекс, Кристофер Эбботт, Томас Садоски и Закари Голинджер.

Первые три эпизода будут транслироваться на Apple TV Plus 9 июня. Остальные семь серий будут выходить по пятницам.

Официальный трейлер