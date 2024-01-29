Перезапуск сериала «Баффи — истребительница вампиров», вероятно, на подходе

По словам продюсера Долли Партон, Sandollar Productions работает над перезапуском сериала о Баффи — девушке со сверхчеловеческими силами, которая уничтожает ужасных созданий из загробного мира.

«Они работают над этим. Они думают о том, чтобы вернуть сериал и обновить», — сказала Долли Партон в интервью Business Insider.

Продюсерская компания Партон, Sandollar Productions, которую певица основала вместе со своим бывшим менеджером Сэнди Галлином, спродюсировала все семь сезонов «Баффи‎» с Сарой Мишель Геллар в главной роли через свою телевизионную компанию Sandollar Television. Она также выступала сопродюсером спин-оффа «Баффи‎» под названием «Ангел» с Дэвидом Бореаназом в главной роли.

Sandollar Productions в сотрудничестве с Kuzui Enterprises также выпустила оригинальный фильм одноименный фильм о Баффи с Кристи Свонсон в главной роли.

Соучредители Kuzui Enterprises — режиссер фильма Фрэн Рубель Кузуи и ее муж Каз Кузуи. Фрэн впервые попыталась перезапустить «Баффи» в 2009 году, однако поклонники и некоторые актеры раскритиковали проект из-за отсутствия продюсера и режиссера Джоса Уидона.

В 2008 году Уидон и сценарист Моника Овусу-Брин обсуждали перезапуск «Баффи» с темнокожей актрисой, что также не слишком хорошо восприняли фанаты.

Несколько актеров оригинального сериала присоединились к аудиопроекту «Slayers: A Buffyverse Story», действие которого стартует через 10 лет после финала «Баффи» и сосредотачивается на новой героине Индири (озвученная Лаей ДеЛеон Хейз) и Спайке (озвученный Джеймсом Марстерсом). Энтони Хед, Каризма Карпентер, Джульетт Ландау, Эмма Коулфилд, Эмбер Бенсон, Джеймс Чарльз Лири и Дэнни Стронг также повторили свои роли из сериала.