Первая видеокарта AMD Radeon RX 7600 уже в Украине по цене от ₴15 855

В Украине уже можно купить новую видеокарту AMD Radeon RX 7600. Правда, выбор на данный момент ограничен лишь одной моделью, но в ближайшие дни ситуация определенно изменится. Сейчас минимальная цена RX 7600 – ₴15 855.

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По производительности видеокарта опережает Radeon RX 6650 XT примерно на 10% и идет с незначительным отставанием NVIDIA RTX 3060 Ti, проигрывая ей на высоких разрешениях в DX12 и RTX.