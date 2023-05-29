Новости Устройства 29.05.2023 в 21:10

Первая видеокарта AMD Radeon RX 7600 уже в Украине по цене от ₴15 855

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Первая видеокарта AMD Radeon RX 7600 уже в Украине по цене от ₴15 855

В Украине уже можно купить новую видеокарту AMD Radeon RX 7600. Правда, выбор на данный момент ограничен лишь одной моделью, но в ближайшие дни ситуация определенно изменится. Сейчас минимальная цена RX 7600 – ₴15 855.

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По производительности видеокарта опережает Radeon RX 6650 XT примерно на 10% и идет с незначительным отставанием NVIDIA RTX 3060 Ti, проигрывая ей на высоких разрешениях в DX12 и RTX.


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