Первое фото Samsung Galaxy S24 FE — смартфон сертифицирован в США

Ожидаемый новый смартфон Samsung Fan Edition сертифицирован FCC в США. Благодаря этому можно впервые посмотреть на Samsung Galsxy S24 FE.

Федеральная комиссия по коммуникациям — необычный и не лучший источник изображений, на них обычно трудно что-то рассмотреть и узнать о смартфоне больше. На этом живом фото S24 F не видно телефон вблизи телефон вблизи телефон вблизи.

Аппарат черного цвета прикреплен к какому-то к оборудованию для тестирования. Его дисплей выключен, а фотография сделана немного издалека. Впрочем, можно заметить сходство Samsung Galaxy S24 FE с флагманами S24.

Изображения Galaxy S24 FE для прессы появились в интернете в начале этого месяца и рассказали о его дизайне. Смартфон имеет плоскую алюминиевую раму и стекло на передней и задней панелях. Он похож на Galaxy S24/S24+, но не будет иметь тонких рамок серии S24. Варианты цветов будут включать синий, графитовый, мятный, серебристый и желтый.

Большинство характеристик Samsung Galsxy S24 FE также похожи на S24. Он имеет процессор Exynos 2400, даже в США, где Samsung обычно использует чипы Snapdragon, даже в США. Решение может быть связано с их более низкой стоимостью.

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Источник: SamMobile

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