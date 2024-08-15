Первый взгляд на Samsung Galaxy S25 Ultra от известного инсайдера

Появилось изображение передней части Samsung Galaxy S25 Ultra. Это первая визуализация будущего флагмана.

Известно уже много слухов о линейке Samsung Galaxy S25. Один из последних заключается в том, что Galaxy S25 Ultra может стать более скругленным. Надежный информатор Ice Universe представив первый взгляд на смартфон.

Ice Universe опубликовал изображение передней части Galaxy S25 Ultra. Углы смартфона заметно, но не слишком, закруглены. Информатор также опубликовал сравнительное изображение, которое S25 Ultra и S24 Ultra.

Неизвестно, это произвольный рендер или визуализация на основе САПР, поэтому к изображению нужно относиться скептически. Так или иначе другие источники, вероятно, вскоре тоже обнародуют изображение.

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Закругление — большое изменение для Samsung Galaxy S Ultra, которые были прямоугольными с 2022 года. Также ранее Ice Universe утверждал, что это может быть самый тонкий смартфон Ultra со времен Galaxy Note 20 Ultra.

По слухам, Galaxy S25 Ultra будет иметь основную камеру 50 МП с оптическим зумом 3x. Также известно, что телефон Samsung имеет такую же батарею на 5000 мАч и максимальную мощность зарядки 45 Вт. Почти такие же характеристики были у предыдущего поколения, поэтому не стоит ожидать технической революции.

Источник: Android Authority

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